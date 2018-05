Redaktør på DR: »Der er da ingen tvivl om, at snak om litteratur er svært tv« I denne uge havde DR premiere på et nyt litteraturprogram med Mick Øgendahl som vært. Ikke uventet får programmet kritik.

Er det ikke uambitiøst at lave et litteraturprogram med en vært, som ikke læser bøger?

blå bog Mette Offenberg Redaktionschef på Historie, Tro og Perspektiv i DR Kultur. ’Øgendahl og de store forfattere’ er et nyt litteraturprogram på DR 1 med komikeren Mick Øgendahl. Programmet sætter fokus på seks kendte danske forfattere, bl.a. H.C. Andersen, Karen Blixen og Herman Bang. Programmet har fået kritik i Politiken for at reducere forfatterskaberne og i Information for at tale litteratur-området ned.

»Nej, det synes jeg ikke. Vi har netop valgt Mick Øgendahl, fordi han ikke læser bøger. Fordi vi håber at få folk, der ikke læser bøger, til at interessere sig for litteratur gennem et godt gammelt greb: identifikation. Seerne kan spejle sig i ham og opleve litteraturen gennem ham«.

Er det virkelig meningen, at man skal spejle sig i en tv-vært? Kan værten ikke bare være en, som kan lære os noget?

»I programmet taler Mick Øgendahl med eksperter, som har en stor viden om forfatterne, så på den måde lærer seeren noget. Mick er en utrolig dygtig formidler, en dygtig vært, der arbejder med og elsker ord. Micks opgave er at formidle, og det gør han begejstret«.

Er I bange for at være elitære på DR?

»Hvis du med elitært mener, at det er for de få og indviede, er svaret faktisk nej. Det er vi ikke. Vi har flere programmer på DR for de litteraturinteresserede, der gerne vil nørde. Men ambitionen her er at få fat i de danskere, som aldrig åbner en bog, og som synes, litteratur er irrelevant. Det er lidt ligesom i en butik, hvor der både skal være kartofler og æbler. Sådan skal det også være i DR«.

Men I har da ikke nogen nørdede litteraturprogrammer på tv lige nu?

»Der er ’Vild med bøger’ med Flemming Møldrup. Og på radio og podcast er der ’Skønlitteratur på P1’ og ’Bogselskabet’«.

Havde I egentlig regnet med at få kritik for programmet?

»Ja, det var forudset. Det er vi vant til. Det er altid kontroversielt, når man bevæger sig ind på noget, hvor nogle har meget stærke meninger om, hvordan man bør gøre tingene«.

»Og der er da ingen tvivl om, at snak om litteratur er svært tv. Den opgave har vi forsøgt at løse her ved at komme i dybden, men samtidig bruge for eksempel dramatisering, som vi ved virker. Missionen er at udbrede litteraturen. Det kan man vel ikke være imod«.

Er I trætte af, at vi på aviserne altid kæfter op om banalisering af kunsten og den slags?

»He he, nej, det er kun godt med modspil«.

Hvorfor har I valgt netop de seks forfattere, som programmerne handler om?

»Vi har valgt de seks forfattere, fordi det er nogle, de fleste kender og har hørt om. Det har været vigtigt, at der er en indledende interesse«.

»Samtidig er det forfattere, som har en utrolig spændende personlig historie. Og det er den personlige historie, som vi håber kan pirre seerne til også at gå i gang med at læse deres bøger«.

»Derudover er der i udvalget en spredning mellem kvinder og mænd, forskellige perioder og litterære genrer og stilarter«.

Kommer der en sæson 2 af 'Øgendahl og de store forfattere'?

»Jeg håber det. Men det kan man aldrig vide. Det kommer an på, om det fanger seerne«.