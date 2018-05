DR svarer på to hjerter: »Det er ikke Henrik Palle, vi har henvendt os til med serien« Redaktionschef Mette Offenberg er ikke glad for hård anmeldelse af DR's nye forfatterprogram. På den anden side er det nogle gange sådan, at når anmelderne er sure, så er seerne glade, siger hun.

Politikens anmelder Henrik Palle er alt andet end begejstret for DR’s nye programserie om nogle af vores største forfattere med standupkomiker Mick Øgendahl som vært.

Palle kvitterer med to hjerter ud af seks mulige til første afsnit, der handler om Danmarks måske mest berømte forfatter, H. C. Andersen. Programmets tolkning af forfatterskabet er banal, og det hele er bundet sammen i en julekalenderagtig fortælling, mener anmelderen, der tvivler på, at DR får danskerne til at læse flere bøger med sine programmer.

Kritikken kommer ikke bag på redaktionschef i DR Kultur Mette Offenberg, der er programansvarlig for serien ’Øgendahl og de store forfattere'. Med den omtale, som den har fået allerede inden premieren, var det forventeligt, at litterater og anmeldere »ikke ville være blandt de største fans af programmerne og den måde, vi har formidlet forfatterne på«, som hun siger.

»Jeg er selvfølgelig ikke glad for den anmeldelse. Jeg ville godt have set en god anmeldelse fra Henrik Palle, ingen tvivl om det«, siger Mette Offenberg.

Hun forklarer, at formålet med programmerne er at henvende sig til de forudsætningsløse. Til dem, der ikke kender til litteraturens verden. Det er svært at formidle litteratur, og derfor har redaktionen bag programmerne ud over interview med eksperter brugt greb fra underholdningens verden, hvor værten, der selv næsten aldrig læser bøger, fører samtaler med hovedpersonen, der i dette program spilles af skuespilleren Rasmus Botoft.

»Vi er gået over i en helt anden grøft, i forhold til hvordan mange mener, at litteratur skal formidles. Personligt synes jeg, at det er lykkedes«, siger Mette Offenberg.

Forskellige fortolkninger

Om valget af en vært, som ikke har erfaring med og viden om litteratur, forklarer hun, at Mick Øgendahl er sat i rollen, fordi han er en »vanvittig dygtig formidler, der møder litteraturen med en ægte vilje til at vide noget mere«.

Henrik Palle kalder imidlertid indholdet af programmet banalt.

»Mick Øgendahl har sin fortolkning. Henrik Palle har sin. Han er i sin gode ret til at mene, hvad han vil. Det har jeg ikke andre kommentarer til«, siger Mette Offenberg.

Præmissen for programserien er at udvide danskernes kendskab til noget af det bedste litteratur, landet har fostret. Og serien er kun en lille del af DR’s satsning på at få flere til at læse bøger. DR arbejder sammen med biblioteker, hvor der er »litterære battles« på baggrund af programmerne, der er højtlæsning, og de seks afsnit bliver lagt ud til skolerne til brug i undervisningen.

»Jeg holder faktisk normalt meget af Henrik Palles anmeldelser, men her køber han ikke ind på vores præmis. Han behandler ikke vores præmis fair. Men når man som han har en stærk holdning til, hvordan litteratur skal formidles, kan det være svært at se det gjort på en anderledes måde«, siger Mette Offenberg:

»Nogle gange er det sådan, at når anmelderne er sure, så er dem, vi henvender og til, glade. Vi kender ikke seertallene endnu, men de reaktioner, vi har fået fra seerne, er næsten 100 procent positive. Det er ikke Henrik Palle, vi har henvendt os til med serien. Målgruppen er dem, der aldrig eller kun sjældent læser en bog«.