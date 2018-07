Forfatter Theis Ørntoft fortæller om bøgerne i sit liv: »Jeg har set adskillige danske teenagere skrive bedre ting« Forfatteren bag 'Solar' fortæller om den bog, han gerne selv ville have skrevet; bogen, der ændrede ham, og alle de andre bøger i hans liv.

Bogen, jeg læser for øjeblikket

»Per Kirkeby: ’Hændelser på rejsen’. Rejsebeskrivelser, tanker og tegninger fra Mexico og andre steder, som har betydet meget for mig, og som jeg af og til genlæser«.

Bogen, jeg godt selv ville have skrevet

»’Heart of Darkness’ (på dansk ’Mørkets hjerte’, red.) af Joseph Conrad, ’Den fremmede’ af Albert Camus, ’De underjordiske’ af Jack Kerouac, Nikola Teslas selvbiografi, ’Amerika’ af Jean Baudrillard, ’Samfundets selvmyrdede’ af Antonin Artaud, ’Blodets meridian’ af Cormac McCarthy, ’2666’ af Roberto Bolano, ’Elementarpartikler’ af Michel Houellebecq, ’Slottet’ af Franz Kafka, ’Processen’ af Franz Kafka«.

Bogen, der ændrede mig

»Alle de bøger, jeg har læst, har ændret mig på forskellige måder. Lidt eller mere, synligt eller usynligt. Men jeg kan huske at læse ’Elementarpartikler’ af Houellebecq som 20-årig i en stor og støvet kinesisk provinsby og efterfølgende gå rundt med en dybt ubehagelig fremtidsangst, som jeg intuitivt vidste, jeg ikke ville slippe af med igen«.

Jeg genlæste ’American Psyco’ for nylig og fandt slet ikke, at vores kultur har fået fordøjet den korrekt

Den seneste bog, som fik mig til at græde

»Ingen«.

Den seneste bog, som fik mig til at le

»Pernille Abd-El Dayems ’June’. Ikke at det overordnet er nogen sjov bog, men jeg lo rundt omkring. Det er en god bog, og så er den for mig også et løfte om en endnu længere roman af Pernille et sted ude i fremtiden«.

Bogen, som har haft størst indflydelse på mit forfatterskab

»Det kunne godt være Tomas Tranströmers ’Samlede digte’. Jeg havde en periode nogle år tilbage, hvor jeg jævnligt læste en af hans digtsamlinger, når jeg stod op. Det gjorde morgenen algegrøn, dyb, urovækkende og fredfyldt«.

Den bog, jeg synes, er mest undervurderet

»Jeg kommer til at tænke på Bret Easton Ellis’ ’American Psycho’. Jeg genlæste den for nylig og fandt slet ikke, at vores kultur har fået fordøjet den korrekt. Der er dårlige ting i bogen, dårlige passager, men den slags er noget, jeg med alderen er begyndt at læse hen over. Først og fremmest er bogen sjov. Mordene og sortsynet er slet ikke bogens virkelige attraktion, det er humoren, New Yorks natklubber, tøjet, de går i, Donald Trump, restaurantbeskrivelserne, de endeløse telefonsamtaler.

Og ikke mindst følsomhed. Der er en dyb længsel efter ægte og intimt menneskeligt samvær, og det er, som om bogen vil ind under overfladen på kulturen, men instinktivt fornemmer den, at der ikke længere ‘findes’ et bagved derinde. Det er jo en gængs postmoderne erfaring, men i ’American Psycho’s tilfælde udløser det i mig en fornemmelse af noget sensibelt og nærmest skrøbeligt, som ikke har noget med mordene og volden at gøre«.

Bogen, jeg ikke kunne læse færdig

»Jeff VanderMeer: ’Udslettelse’. Den var så dårlig, at jeg kun lige nåede halvvejs. Jeg har set adskillige danske teenagere skrive bedre ting end dette. Men siden har jeg så tænkt, at bogen måske heller ikke var til mig«.