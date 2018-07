Tysk forfatter sagsøger forlag for ikke at ville udgive islam-kritisk bog Først ville forlaget Random House gerne udgive bog om de angivelige trusler fra islam og indvandring, men pludselig ville de ikke alligevel. Det har fået forfatteren bag bogen til at hive forlaget i retten.

Domstolen i den tyske by München skal i denne uge tage stilling i en opsigtsvækkende sag.

Den 73-årige forfatter og økonom Thilo Sarrazin har nemlig lagt sag an mod forlaget Random House, der ikke ønsker at udgive Sarrazins seneste bog om islam.

Ifølge den tyske avis Bild havde forfatteren i 2016 underskrevet en aftale med forlaget om udgivelse af bogen med arbejdstitlen 'Hostile Takeover: How Islam Hampers Progress and Threatens Society', og i februar i år godkendte de angiveligt manuskriptet.

Men i maj besluttede Random House så, at de alligevel ikke ønskede at udgive bogen, skriver The Guardian.

Ifølge en talsmand fra forlaget har hensigten hverken været at »stoppe eller hindre publiceringen« af Thilo Sarrazins nye bog. Desuden understreger forlaget, at forfatteren er fri til at udgive bogen hos et andet forlag, hvis han ønsker det.

Thilo Sarrazins mener dog, at forlaget løber fra deres aftale.

Hyldet af højreorienteret parti

En egentlig forklaring på det bizarre forløb kommer talsmanden fra Random House ikke med. Sarrazin, der er medlem af det tyske socialdemokrati, har dog tidligere skabt debat med sine bøger.

I hans bog fra 2010 med titlen 'Germany is Digging its Own Grave' beskylder han migranter for at ødelægge det tyske samfund. Bogen fik det indvandrings-kritiske parti Alternative für Deutschland til at invitere forfatteren til at tale i det tyske parlament.

Selvom udmeldingen fra Random House ikke har fået Thilo Sarrazin til at droppe sagsanlægget, ser 'Hostile Takeover' ikke desto mindre ud til at blive udgivet på et andet forlag.

Det München-baserede FinanzBuch Verlag har nemlig indvilget i at publicere bogen i slutningen af august.