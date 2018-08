Det er svært at gøre en bog interessant uden noget ekstraordinært Isabelle Ståhl har skrevet en roman om vægelsind, angst og længsel, lige inden ungdommen går over. Et eller andet sted mellem papkarakterer og tusindvis af tidstypiske tegn findes beskrivelsen af en krise.

Der er bestemt sammenfald mellem mig og hovedpersonen i Isabelle Ståhls debutroman, ’Lige nu er jeg her’. Vi er begge ude af de spæde 20’ere, vi læser begge et æstetisk-humanistisk fag på universitetet, vores SU er for længst brugt op, og vi er begge undervejs med en roman ved siden af alt det andet. Af den grund bilder jeg mig ind, at jeg kunne være den helt rette læser til ’Lige nu er jeg her’.

Måske er vi alligevel et galt match.

Ståhls hovedperson, Elise, befinder sig i en kvartlivskrise. Hun er vægelsindet, paf og perpleks, i alt hvad hun møder og gør – om det er Tinder-dates, universitetsoplæg, skiftende vikarjobs eller måden at skære gulerødder ud på i for store stykker.











Ja, parmiddage er småborgerlige. Og hvad så?

Det hele er kedeligt og anstrengende eller simpelthen svært. Elise er skrøbelig og ugidelig. Hvor hun end er, længes hun efter noget andet, og det er en pinefuld tilstand, som er en litterær skildring værd.

Uden et ekstraordinært greb eller et usædvanlig godt sprog er det bare uhyre vanskeligt at gøre en roman interessant, når hovedpersonen er uden retning og ikke bryder sig om at have en egen vilje.

Elise bliver fascineret af drengemændene Simon, Johan og Victor, der er flittige teatergængere og har en Lacan-læsekreds. Hun bliver forelsket i og siden også kæreste med Victor, ham, der stiller de mest intelligente spørgsmål om Rancière og dufter af skoven om foråret.

Victor er så fortegnet, at man kun kan tro, at romanen forholder sig ironisk til ham. Det må den gøre. Men når det nu også er en af romanens pointer, at den evindelige ironi forhindrer al alvorlig samtale og gør det umuligt at opfange oprigtigheden i en kærlighedserklæring, er det sært, så flittigt den selv benytter ironien.

Elise og Victor latterliggøres uden at blive hverken rigtig sjove eller rigtig tragiske.

Tandløs kritik

Da forelskelsen ebber ud, og det er gået op for Elise, at Victor ikke vil være hendes forælder, indleder hun et sadomasochistisk forhold til en ældre forfatter og forelæser, hvis vigtigste karakteristika – ud over sadismen – er hans forkærlighed for at sladre om 90’ernes forfatterintriger, og at han er gammel nok til at huske Berlinmurens fald.

Endnu en karikatur.

Det er ikke kun persontegningen, der er karikeret, tidstegningen er det også. Elise har et stort forbrug af sociale medier, og romanen understreger utallige gange, at billedet er blevet vigtigere end virkeligheden:

»Maden når næsten at blive kold, mens jeg tager billeder af den. Jeg prøver at få udsigten ud mod havet med og den synkende orange sol, men der er modlys«. Det er en tandløs kritik, det er en ren kliché.

Det samme kan man sige om romanens udstilling af Victors kedsommelige parmiddage. Ja, parmiddage er småborgerlige. Og hvad så?

’Lige nu er jeg her’ er spækket med tidstypiske tegn: Tinder, Trump, Instagram. Veganske rawballs og kulhydrater fra 7-Eleven. Tilbagekomsten af 90’ernes mode, mørke udgroninger, MDMA, Drake og Lana del Rey.

De ting, der eksisterer lige nu, skal selvfølgelig også eksistere i litteraturen, men når der ikke er andet til stede, bliver tidsbilledet unuanceret og falskt, som at se en film om 70’erne, hvor alle som én går i rulamsjakker.

Jeg vil gerne læse romaner om min egen tid, og her og der genkender jeg bestemt Elises angst og længsel. Men jeg ved ikke.

Er det mon vellykket, når Ståhls roman vækker de samme fornemmelser af ustadig irritation og mild sløvhed, som den forsøger at skildre hos sin hovedperson? Og er det mon et performativt greb, når den på en gang ironiserer og kritiserer ironien? Sproget kan man ikke slå sig på, det flyder pænt af sted og er heldigvis hurtigt læst.