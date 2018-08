»God dag at dø på - hvis det skulle være«: Danskerne mindes Benny Andersens digte

Den triste nyhed om, at Benny Andersen, en af landets mest folkekære digtere, er sovet ind, har fået danskerne til tasterne.

På de sociale medier deler folk her til formiddag deres yndlingsdigte. Her har vi samlet et udpluk:

Tak for ordene, indsigten og de fodspor, du trådte på din vej, Benny Andersen. Må du komme uskadt frem. Hvil i fred. pic.twitter.com/B1iB2yzZBA — Jesper Gaarskjær (@jgaarskjaer) August 17, 2018

Du lærte mig om Damer, Smil og Lykken. Hvil i fred #BennyAndersen pic.twitter.com/DynTfTqHTz — Christopher Røhl A. (@RohlChristopher) August 17, 2018

Barndommens land.

Tidens mælketand.

Verden er ny for dit øje.

Folk er to-tre meter høje

så de må bøje sig

ned til dig.



Fluen er blå.

Kilder på min tå.

Og et par myrer du kender

hygger sig på dine hænder.

Skrubtudsen tisser en tår

før den går. #BennyAndersen — Mikael Kristensen (@mikaelkrist) August 17, 2018

Det gav fanme et oprigtigt stik og en klump i halsen. Benny Andersen virkede ægte, indsigtsfuld og kærlig og hans ord i min følelsers DNA. De døde fik deres pianist. Jeg håber sgu det swinger. pic.twitter.com/arNXJhWlEc — Den megakorte avis (@brnnm) August 17, 2018

Hele mit liv har jeg leet og grædt og skrevet taler med Benny Andersen. Vær nu forsigtig deroppe. #tak #hvilifred pic.twitter.com/UIpvbW21Fb — Rulle Grabow (@rulgw) August 17, 2018

Tv-værten Clement Kjersgaard har skrevet sit eget Benny Andersen-inspirerede digt som hyldest: