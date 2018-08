Chefredaktøren skriver stort essay om 'Lykke-Per': Først var han min helt. Nu er han min frygt i livet

Der er to romaner, jeg læser med præcis 10 års mellemrum: ’Ulysses’ og ’Lykke-Per’. ’Ulysses’ genlæser jeg for at forstå værket. ’Lykke-Per’ genlæser jeg for at forstå mig selv.

Med et ben i hvert århundred skrev Henrik Pontoppidan sin aldrig overgåede roman, som jeg læste første gang som 20-årig. Foreløbig er det altså blevet til tre gennemlæsninger, og om 4 år skal jeg igen følge Lykke-Per – eller Peter Andreas Sidenius, som han hedder – fra barndommen i Randers til hans dødsleje på Agger Tange. Værket vil være det samme. Men det vil jeg ikke.

Det træder frem med overrumplende tydelighed, når jeg genbesøger de æselører og marginrefleksioner, jeg har gjort mig med varierende skriveredskaber under de tre læsninger. Tre forskellige farver danner et stisystem igennem mine tre møder med Lykke-Per. Noterne som 20-årig skrev jeg med let blyant, mens jeg brugte henholdsvis tynd rød tusch og blå kuglepen til marginnoter ved 30- og 40-års læsningerne.

Jeg har på den måde etableret mit eget personlige udviklingsspor i det, nogen kalder dansk litteraturhistories største afviklingsroman.

Jeg er ikke nogen Lykke-Per, og jeg har meget få træk tilfælles Peter Andreas Sidenius.

Alligevel føler jeg mig tæt forbundet med ham. Hvorfor? Fordi jeg vil mene, at der inderst inde i alle drenge og mænd bor en Lykke-Per. Han kan være lille, han kan være stor. Han kan stikke sit hoved frem med forskellig tydelighed og i forskellige livsfaser. Men han er der.

Lykke-Per og jeg har skyggerne og flugten til fælles. Skyggerne fra vores fædre, der fra forskellige vinkler og med vidt forskelligt udgangspunkt kastede deres mørke over vores opvækst, ungdom og voksenliv. Flugten for at komme væk, komme ud, komme fri.

Men forskellene på det fysiske plan er flere end lighederne. Jeg havde ikke en pietistisk og evigt streng præstefar. Jeg havde en ikketroende smedefar, der var kærlig, men havde vanskeligt ved at finde sin plads i tilværelsen og søgte trøst i flasken. Jeg måtte gerne kælke på den lokale kælkebakke. Det måtte Lykke-Per ikke. Jeg fortalte mine forældre, når jeg havde været på æblerov. Det gjorde Lykke-Per ikke.

Jeg har aldrig haft anlæg for naturvidenskabelige fag, så tanken om at studere på Polyteknisk Læreanstalt har aldrig slået mig. Jeg har nok kendt piger, men jeg har ikke misbrugt deres kærlighed, som Lykke-Per gør. Jeg er som journalist og redaktør en del af min tid. Som visionær og smågenial ingeniør rejste Lykke-Per sig så højt op over sin egen tid, at han aldrig nåede at blive forbundet med den.

Jeg har ikke forladt mit livs Jakobe, romanens heltinde og Henrik Pontoppidans uendeligt smukke og troværdigt udfoldede portræt af det, man kan kalde et idealmenneske. Jeg har tre børn, som jeg godt kunne have mere tid sammen med, men som jeg – 7-9-13 – aldrig kommer til at forlade, som Lykke-Per forlod sine tre børn.

Jeg elsker og længes ofte efter det Jylland, jeg kommer fra. Men tanken om at gøre mig selv til eneboer på Agger Tange eller andre afsidesliggende steder er mig uendelig fjern. Eller er den? Jeg kan ikke vide det, for jeg er endnu ikke kommet dertil i mit livsforløb.

En ven

Foreløbig kan jeg konstatere, at Lykke-Per er gået fra at være min ungdoms heltebillede til at være min skræk i livet. Af margintekster kan jeg læse, hvordan det er sket.

Lad os starte med de skrøbelige blyantstreger, som jeg skrev, da jeg læste romanen som 20-årig i Grindsted. Jeg var netop blevet student fra byens gymnasium.

Jeg brugte de fleste af mine vågne timer på at skrive på den lokale avis, JydskeVestkysten, på Jernbanegade i Grindsted, og om natten drømte jeg om at blive uddannet journalist.

Lykke-Per var den ven, jeg gerne ville have. Han kæmpede for at rejse sig selv et andet sted end der, hvor hans far befalede det. Han flyttede fra sin jyske provinsby, akkurat som jeg tog tilløb til at flytte fra min. Lykke-Per forløste de drømme, jeg endnu ikke selv havde fået tydeligt fremkaldt.

Faktisk følte jeg mig nærmest direkte repræsenteret i karakteren journalisten Otto Dyhring, som var en af Lykke-Pers københavnske svirebrødre.

»Slægtninge i provinsen havde givet ham nådsensbrød, og atten år gammel var han kommen til København som student, fattig og forsømt, men – ligesom Per – opfyldt af de dristigste forventninger og fast besluttet på for enhver pris at gøre sin lykke og skaffe sig oprejsning for barndomstidens afsavn og ydmygelser«.

Ganske vist havde jeg som så mange andre lidt afsavn, men jeg havde aldrig følt mig ydmyget. Men alligevel føltes Lykke-Per og hans venner som mine fortrolige. Han var selvfølgelig også alt det andet: beregnende, kynisk og narcissistisk. Det kunne mine unge øjne bare ikke se. Eller også lukkede jeg dem for det. Som 20-årig var Lykke-Per den ven, jeg gerne ville have.

Piger og visioner

Som 30-årig mødte jeg Lykke-Per som min ungdoms helt. Han scorede de piger, jeg drømte om. Han forfulgte sine ingeniørambitioner med et ungdommeligt mod, jeg beundrede. Hans egoisme og udnyttelse af andre anså jeg for at være forudsætning for hans radikalitet. Han opsøgte magtfulde mænd af en støbning, jeg ikke ville turde se i øjnene. Han skabte visioner, jeg ikke havde fantasi til at forestille mig.

Lykke-Per udtænkte et visionært drænings- og bølgeenergiprojekt, der med 100 års forsinkelse fremstår visionært og nødvendigt i en verden på klimatisk gyngende grund. Havde verden fulgt Lykke-Per, ville den måske have set anderledes ud. Men verden fulgte ikke Lykke-Per. Eller også fulgte Lykke-Per ikke verden. Som 30-årig var Lykke-Per min helt. Men en tvivl begyndte at bore og nage i mit sind.

For hvorfor tager Lykke-Per ikke til sin fars dødsleje, før det er for sent? Hvorfor banker han ikke på døren hos sin gamle mor? Hvorfor kan han ikke gengælde Jakobes kærlighed? Hvorfor flygter han fra alle de svære beslutninger?

Egoistisk, kynisk og kold

Som 40-årig skete der noget under min læsning. Jeg blev bange! Alvorligt bange. For hvad var det for en person, jeg havde været så fascineret af? Hvad er det for en person, jeg har spejlet mig selv i? Hvad var det for en person, jeg var løbet fra Grindsted sammen med? Jakobe begynder for alvor at interessere mig, denne prægtige kvinde fra en hovedrig jødisk handelsslægt. Lykke-Per er i virkeligheden forelsket i hendes sexede og sværmeriske halvsøster Nanny. Men han vælger Jakobe, så hendes slægts formue kan være med til at finansiere det ingeniørprojekt, han romanen igennem forgæves søger realiseret:

»Aldrig før havde den tanke falden ham ind, at han jo kunne fremme sine planer ved et rigt giftermål«, som Pontoppidan skriver, og lidt senere hedder det:

»Var det virkelig muligt, at han nu for alle tider var pengesorgen kvit, at han – Per Sidenius, den fattige præstesøn – nu var den tilkommende medejer af en million! Ja, det var fuld virkelighed! Tryllestaven holdt han i sin hånd!«.

Egoistisk, kynisk og kold fremstår Lykke-Per. Hvordan kan man holde af ham, når han er ude af stand til at holde af andre end sig selv? Nemmere bliver det ikke af at læse portrættet af den Jakobe, der konstant og betingelsesløst lader sit smukke hjertes varmeste følelser strømme mod Lykke-Per, der svarer igen med lunkenhed, tvivl og tomme ord.

»Næsen var absolut for stor, munden for smallæbet og for bred; men disse øjne havde et uforglemmeligt blik, på engang stolt og sky, mærket af ensomhed og vidtflyvende tanker. (...) Det var dog hovedsagelig hendes indre egenskaber, man tænkte på, når man talte om hende. Overalt berømmedes hendes klogskab, hendes viljekraft og hendes mangfoldige viden«, lyder Pontoppidans eminente karakteristik.

Tænk engang, at Lykke-Per er ude af stand til mundtligt at formulere sin kærlighed til denne kvinde. Han kan kun skrive til hende, at han elsker hende. Så gør han det?

Puha, hvis han er den person, jeg har set op til, hvad siger det så om mig? At jeg bærer nogle af de samme karaktertræk? Som 40-årig blev Lykke-Per min skræk i livet.

Græder hver gang

Jeg har ikke let til tårer. Men jeg har aldrig lagt Lykke-Per fra mig uden at græde, når jeg læser det brev, Lykke-Pers anden udkårne, den østjyske præstedatter Inger, sender til ham, da han har forladt hende og deres børn for at isolere sig som vejassistent på Agger Tange.

»Jeg hører, at du er syg, meget syg. Jeg bryder derfor den tavshed, du har pålagt mig, jeg kan ikke blive rolig i mit sind, før jeg får sagt dig min uendelige tak for alt, hvad du har ofret for min lykkes skyld. Jeg forstår dig nu helt, forstår, at du kun har villet mit bedste, og jeg kan aldrig takke dig nok derfor. – Fra vore tre børn kan jeg bringe hilsen, de har det godt, ligesom mine yngste to. Hagbarth er nu student, han vil være ingeniør og har efter alles sigende ualmindelige evner, er dertil en kæk og stærk dreng, så han vil nok komme frem i verden«.

Puha. Jeg er klar over, at det ikke for alle er en lige så afgørende passage i romanen, som det er for mig. Men på mig går det lige i hjertet. Hvad er det, Inger nu helt forstår? At Lykke-Per forlod hende og børnene som en reaktion på, at han mødte sin fars kulde og kynisme i sin egen prægning af sine børn? Var ensomhed og isolation en nødvendig konsekvens, hvis han skulle bryde den sociale arv og ikke kaste sine egne børn ind i det skyggelandskab, han selv var på livslang flugt i? Var det dét, Lykke-Per havde »ofret« for Ingers »lykkes skyld«? Jeg vil så gerne tro det.

Med bæven venter jeg på mit møde med Lykke-Per som 50-årig. Tænk, hvis jeg ikke længere mærker klumpen i halsen og tårerne stige i mine øjne, når jeg læser Ingers brev? Tænk, hvis jeg synes, at min ungdoms ven og helt i virkeligheden er en dum skid. Tænk, hvis jeg selv ender samme sted eller et sted, der ligner. Det sidste tror jeg nu ikke.

For jeg bilder mig ind, at jeg har lært af at læse ’Lykke-Per’. Som 20-årig fulgte jeg ham blindt. Som 30-årig begyndte jeg at se hans narcissisme. Som 40-årig blev han mit korrektiv.

Jeg bilder mig ind, at jeg har fået taget nogle af de konfrontationer, Lykke-Per undslog sig for. Han nåede ikke at konfrontere sin far, før det var for sent. Det gjorde jeg. Med bæven og vaklen endte jeg med at tale med min far om det alkoholmisbrug, der kastede skygger over mit liv. Det var kort tid før hans død. Men jeg nåede det. Havde jeg gjort det, hvis jeg ikke havde læst Lykke-Per? Jeg håber det. Men jeg kan have min tvivl.

Under alle omstændigheder er Lykke-Per en evig påmindelse om, at det ikke fører nogen steder hen, hvis man konstant er på flugt. Man må standse op, se sig tilbage og se i øjnene.

Hvorfor bliver vi aldrig færdig med Lykke-Per? Fordi han er den person, alle drenge og mænd til alle tider vil kunne genkende nogle af tilværelsens eksistentielle valg i. Han træffer de forkerte valg, hvilket gør ham til en forfaldsfigur, man som læser hele tiden ønsker at bringe på bedre tanker. Lykke-Per bibringer på den måde en enestående og tidløs indsigt i dannelsen af et individ, der forsøger at blive forløst som menneske. Lykke-Pers valg er også vores valg.

Lykke-Per er udspekuleret og kalkuleret. Ja. Men jeg kommer aldrig til at anse ham for usympatisk. Tror jeg ikke. Håber jeg ikke.

Store spørgsmål uden svar

Jeg ved ikke, hvor min læsning af ’Lykke-Per’ en skønne dag ender. Faktuelt ved vi, at en anden ingeniør forløser dele af hans visionære dræningsprojekt. Vi ved, at de to kvinder, han har svigtet så groft – Jakobe og Inger – ender med at takke ham for alt, hvad han har givet dem. Vi ved, at han dør alene. Af kræft – eller tæring, som det dengang blev kaldt.

Men vi ved ikke det væsentligste. Fik han brudt den sociale arv? Fik han sat sine egne børn fri af slægtens åg? Eller blev han indhentet af skyggerne fra sin far? Døde Lykke-Per i lykke eller ulykke? Forløst eller uforløst? Frisat eller hjemsøgt? Det forbliver det store spørgsmål uden svar. Jeg aner ikke, hvor mit forhold til Lykke-Per ender. Jeg frygter for mit næste møde med ham om fire år. Værket vil være det samme. Men det vil jeg ikke.

Uanset hvad der sker, vil jeg altid holde med Peter Andreas Sidenius. Min opvæksts ven, min ungdoms helt og mit voksenlivs største skræk i livet. Ham svigter jeg ikke, selv om han svigtede alt og alle. Og måske mest af alt sig selv.

Hør chefredaktør Christian Jensen og filminstruktør Bille August tale omLykke-Per’ 4. september i Politikens Hus. Se mere her.