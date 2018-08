Lilian Munk Rösing: Den sande hovedperson i 'Lykke-Per' er en kvinde For Jakobe er Per en glasøjet hest. For Georg Brandes var han en bamse. I romanens fremstilling er han en karakterløs kamæleon. Den, der har karakter, er Jakobe.

FOR ABONNENTER Jeg læste 'Lykke-Per' som 16-årig, i toget gennem Italien på min første interrailrejse. Jeg fik gåsehud og hedeture af kærlighedsscenerne i Alperne med Jakobe, og jeg græd som pisket over Pers svigt og Jakobes dødfødte barn. Det gjorde jeg også, da jeg genlæste romanen flere årtier senere. Men samtidig blev jeg overrasket over at opdage, hvor karakterløs Per er i romanens fremstilling. Ganske vist syntes jeg som ung pige, at han var en kæmpe nar, fordi han forlod Jakobe, men samtidig var jeg mandegal nok til alligevel at opleve ham som attraktiv. Det er han ikke. Ikke hvis man læser romanen med lidt mindre mandegalskab i blodet.