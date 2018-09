Japanske Hiromi Ito har ingen hæmninger i sit forfatterskab: »Tissemanden, inden min far døde, blev SÅ lille«

»Læser folk stadig litteratur her?« bliver jeg spurgt.

»Ja, lidt, det her hjælper«, svarer jeg forsigtigt og peger ud på Louisiana Literature, som så småt er ved at gå i gang på museet i Humlebæk.

»Det er godt. Det gør de ikke i Japan«, siger Hiromi Ito med et tørt smil på sit amerikanske, der er farvet af en tydelig japansk accent.

Hun optrådte på årets festival, hvor Politiken mødte hende. Vi sad på en lille altan med udsigt til den frodige skulpturpark, det blå Øresund og Hven som yderste horisont.

Hiromi Ito er vant til at stirre ud på havet, den 62-årige digter fra Japan har boet over 20 år i Californien i det, hun kalder »diaspora«, et selvvalgt eksil.

»Jeg boede tæt på Stillehavet, og jeg kiggede ud på det og tænkte: ’Hvis jeg bare roede og roede, og ingenting stoppede mig, ville jeg nå til Japan’«.

Blå bog Hiromi Ito Poet Født 1955 i Japan Oversat til blandt andet engelsk, norsk, svensk og tysk. ’Vildgræs ved flodlejet’ er den første danske oversættelse. Den udkom på Forlaget Arena i juni, oversat af Annette Thorsen Vilslev. Hiromi Ito optrådte på årets Louisiana Literature

Nu er hun faktisk nået dertil: Hun bor igen i Japan, efter at hun i foråret fik tilbudt en treårig stilling på Waseda University i Tokyo. Kort forinden udkom hun for første gang på dansk – i form af poesiromanen ’Vildgræs ved flodlejet’ på Forlaget Arena. Lilian Munk Rösing gav bogen 5 hjerter her i avisen og roste Hiromi Itos evne til at tryllebinde læseren.

Bogen udkom på japansk i 2005. Fortælleren er en pige på omkring 11 år, hvis mor slæber hende og broren fra Japan til ødemarken i USA. Her møder børnene en ny ’far’ og får at vide, at de ikke må snakke japansk længere. Siden kommer der en ny baby, det hele gror til, og faren dør, men hans lig taler videre: »Damn it«, siger det blandt andet.

Moren klipper både planter og farmands tissemand, det hele skal nok vokse frem igen, siger hun og tager børnene med tilbage til flodlejet i Japan, hvor et andet far-lig ligger og skrumper ind, men her er også døde hunde og ondskabsfulde planter. Ved flodlejet møder børnene Alexa, en personificering af vildgræsset, som hjælper dem i kampen mod politiet, der er kommet for at arrestere moren (hun har trods alt to døde mænd og en del almen forsømmelse i bagagen). Det ender med, at børnene selv flygter tilbage til USA, hvor fortælleren endelig kan slå rødder.

Ja, plottet er måske ikke for nybegyndere, men det kan man heller ikke kalde Hiromi Ito. Hun indledte sin poetiske karriere i 1980’ernes Japan, hvor hun var del af en kvindelig fortrop, der skrev om kroppen, seksualitet og moderskab på en måde, som ikke var set tidligere.

Foto: Andreas Haubjerg

I Danmark er hun fast pensum på den performative skriveskole ’Hekseskolen’, som drives af forfatterne Olga Ravn og Johanne Lykke Holm. De har skrevet efterordet til den danske oversættelse, og de interviewer hende under en af litteraturfestivalens mest energiske indslag. Hiromi Ito kan ikke sidde stille i stolen af ren fortællelyst og må flere gange op at stå midt i sine historier. De to hekseskoleforstandere må nive hinanden i armen af bar begejstring under en af Hiromi Itos anekdoter – hun taler med intens indlevelse om misundelsen over, at nogle træer kan få børn i tusindvis af år.

Flyt eller dø

Hiromi Ito bruger i høj grad sit eget liv i sine skriverier:

»Jeg har oplevet mange svære ting i mit liv, men jeg hager mig fast i dem og flytter dem ind i mit forfatterskab, det er min måde at bearbejde det på«.

Jeg tænkte: ’I stedet for at dræbe mig selv tager jeg væk’

Også ’Vildgræs ved flodlejet’ har bund i Hiromi Itos egen virkelighed, og der var flere grunde til, at hun rev de japanske rødder op for at flytte om på den anden side af jorden:

»Jeg var egentlig en etableret poet i Japan, men jeg havde pengeproblemer og en masse personlige problemer også. Jeg var utrolig deprimeret og overvejede selvmord«.

Men poeten, der stod alene med to børn efter at være gået fra deres far, valgte alligevel livet og altså USA.

»Jeg tænkte: ’I stedet for at dræbe mig selv tager jeg væk’«, siger Hiromi Ito og griner.

Hun griner faktisk ret tit gennem vores samtale, den lille kvinde med det på en gang venlige og faste ansigt, et rigtigt moransigt, indrammet af kulsorte krøller med et par grå stænk.

Hendes latter er ikke udtryk for manglende seriøsitet – man er ikke i tvivl om, at Hiromi Ito har været en tur gennem livets persillehakker, men hendes fortællegen trumfer ethvert emnes mørke. Med fagter og voldsom energi fortæller hun om sit liv, lige meget om det bare er mig, der lytter, eller et fyldt telt på museumsplænen.

Sprog er alt

De første 13 år, Hiromi Ito boede i De Forenede Stater, kunne hun ikke skrive poesi. Det var svært for poeten, som jo var vant til at bruge skriften til at bearbejde det svære, som da hun tidligt i livet fik en fødselsdepression og skrev om at slå sin ældste datter, Kanoko, ihjel – som altså stadig lever.

Men denne gang var hun ikke den eneste, der blev ramt. Hendes ene datter var midt i puberteten, da de landede i tørre Californien:

»Det var ekstremt udfordrende. Hun talte ikke i tre år og kunne ikke gå i skole«.