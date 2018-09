Det danske bogmarked er i vækst - mere end i Norge og Sverige

Christine Bødtcher-Hansen tror, at en af forklaringerne på, at fremtidsprognoserne er så gode for Danmark, er, at Danmark er meget langt fremme på alle platforme: Man kan læse bogen på tryk, man kan høre den som lydbog, man kan læse den digitalt, og man kan abonnere på bogstreamingtjenester, hvis man vil det.

»Når forbrugerne efterspørger det digitale, så er det tilgængeligt. Infrastrukturen er på plads, og vi skal ikke opbygge et marked«, siger hun.

Christine Bødtcher-Hansen advarer dog mod at lægge alt for meget i prognosen fra PwC, for prognoser har tidligere vist sig at ramme helt ved siden af.

»For 10 år siden lød prognoserne jo, at den trykte bog ville være død i dag. Så det er svært at spå om fremtiden«, siger hun.

Og der er stadig problemer i horisonten, mener Danske Forlag. Det største er, at børn og unge læser mindre end tidligere. En undersøgelse af børns læsevaner i 2017, som tænketanken Fremtidens Biblioteker udgav tidligere i år, viste, at andelen af børn, der læser flere gange om ugen, er faldet fra 61 procent i 2010 til 56 procent i 2017.

»Spørgsmålet er, om de bliver ved med at læse, og om de er i stand til at fordybe sig i en roman. Undersøgelser har jo vist, at befinder man sig kun på digitale medier, så kan hjernen blive påvirket, så det er svært at fordybe sig«, siger Christine Bødtcher-Hansen.

»Den udvikling burde have langt større politisk bevågenhed. Man bør sikre, at børn og unge bevarer evnen til at kunne læse og fordybe sig, for det er også forudsætningen for at kunne gennemføre en uddannelse«.