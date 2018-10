Inspireret af 'Fluernes herre' og 'Maze Runner': Ny ungdomsromanserie starter så godt ud, at anmelderen allerede glæder sig til næste bind Scott Westerfeld er god til at putte ny vin på gamle flasker, når han sender en flok unge ud i overlevelseskamp i junglen – på Nordpolen!

Scott Westerfeld fra Texas kan puste nyt liv i selv de mest banale scenarier og forny fortærskede intriger. Han var fremme i ’Hunger Games’-skoene med serien ’Uglies’, før Suzanne Collins fik dem på, og han skrev en forbløffende ungdomsbog om shoe-spotting, der hedder ’So Yesterday’. Trods de engelsklydende titler er bøgerne ude på pæredansk.











Scott Westerfeld: Horizon – Styrtet. Oversat fra engelsk af Peter Vinum. Alvilda, 286 sider, 170 kroner. Som abonnent får du15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Nu henter forfatteren lidt fra ’Fluernes herre’ og den endeløse ’Maze Runner’-serie og når frem til ’Horizon’, der er første bind af fem. Det er historien om, hvad der sker, når et stort passagerfly styrter ned over Nordpolen, og en mægtig lynkile spadserer ned igennem kabinen og fjerner alle passagerer på nær de otte unge, som nu skal overleve i en jungle. Ja, du læste rigtigt! På Nordpolen er der en mægtig kløft fuld af kunstige, mekaniske ting, vekslende tyngdekraft og to måner. Først troede den lille flok, at de var teleporteret ud i rummet til en fjern planet. Nu ved de, at det måske er meget værre.

Scott Westerfeld leger hjemmevant med farer og fornemmelser, når man skal udforske en ukendt virkelighed. Flokken af unge rummer mange forskellige evner og begavelser. Forfatteren har set sig glad på teknik og videnskab, og her får han hjælp fra halvdelen af de overlevende, som var på vej til verdensmesterskabet i robotfodbold i Japan. Så bogen er fuld af spekulationer, logik og bioluminescens. De unge finder et apparat, som kan få dem til at lette op i luften, men alt, hvad de ser, er tåge og en mur omkring kløften.

Sådan er facit for flokken efter første bind. Nogen vil dem noget. Men hvad? Svaret er gemt i en jungle af flænserfugle og kødædende stængler. Serien begynder godt. Det kan blive både en dreng og en pige (som er de sejeste i romanen). Det er værd at vente på de næste bind.