»Livet er et tårn af lort, og du er kun kommet til lobbyen«, hedder det i absurde, eksistentialistiske noveller Finske Tommi Musturi skyder med spredehagl i sin tegnede novelle-samling, der både er et antikapitalistisk frontalangreb på pengemagten og en indædt undersøgelse af sine egne kunstneriske evner.

I ’Ötzi – Junglens konge’, en samling af avisstriber, bliver den mere end 5.300 år gamle Alpe-mumie Ötzi frontfigur i en bistert ironisk satire over religion, politik og de olympiske lege. Alt sammen aspekter af den altomsluttende verdenskapitalisme, som Tommi Musturi identificerer som både fjende og grundvilkår for sin – og al anden – kunst. 16 striber i lige så mange forskellige stilarter fortæller ingen sammenhængende historie, men udslynger en absurd-komisk kritik af tingenes tilstand.

Boganmeldelse









Tommi Musturi: Antologi over sindet – udvalgte noveller Oversat fra finsk af Siri Nordborg Møller. Forlæns, 128 sider, 199,95 kroner. Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Vi ser ’pikhoved-superhelte’, forsumpede enspændere og en mennesketræt bjørn i vinterhi

Tommi Musturi er en af Finlands mest markante tegneserieskabere, der altid bevæger sig i grænselandet mellem det groteske og almengyldige. Hans seneste bog på dansk viser spændvidden i hans kunst gennem 37 korte tegneseriestykker, som han selv kalder for noveller. ’Antologi over sindet’ er en bog, der hele tiden kræver, at læseren er på dupperne for at følge med.

Novellerne glider uden tydeligt markeret overgang over i hinanden i en lang strøm af hastigt skiftende udtryk, stilarter, farver og kompositioner. Her ser vi både perverterede Disney-pasticher, gnidrede graffiti-billeder og næsten ekspressionistiske tuschtegninger i skarpe farver. Vi ser ’pikhoved-superhelte’, forsumpede enspændere og en mennesketræt bjørn i vinterhi. Enkelte historier har en genkendelig og lineær fortælling, mens de mest abstrakte kun akkurat afslører et forløb under de vilde farveeksplosioner, det flimrer for øjnene, og pludselig er det slut.

Nogle gange må man lige standse for at være sikker på, at en ny historie begynder, mens skiftet andre gange kommer som et pludseligt chok. Nogle noveller er en slags non sequiturs på en enkelt side, mens andre strækker sig over flere opslag, kronologien er sprængt, og Tommi Musturis tidligste historier er spredt mellem helt nye, fra 1998 til 2018, mens bogens sidste sider gengiver fire farvekridttegninger af kampvogne i duel lavet af Musturi, da han var fire-fem år gammel. Alle har de tidligere været bragt i aviser, antologier og tidsskrifter i hele verden.

Blå bog Tommi Musturi Finsk tegneserietegner født i 1975 i Ruovesi i Finland. Bor og arbejder i Tampere. Har i mere end 20 år været en central del af det finske tegneseriemiljø som redaktør, oversætter og tegneserieskaber. Er en del af tegneseriekollektivet Kutikuti, der bl.a. også tæller danske Søren G. Mosdal. Har bidraget til en lang række tegneserieantologier i hele verden, f.eks. i amerikanske Fantagraphics’ store nordiske antologi ’Kolor Klimax’, der er redigeret af danske Matthias Wivel, og som var nomineret til Pingprisen 2012. På dansk er tidligere udkommet ’Håbets bog’ (2015), ’Simpelthen Samuel’ (2016) og ’Vandretur med Samuel’ (2016), alle på Forlaget Forlæns. Vis mere

Syrede associationslege

Ikke alle bidrag er lige gode. Flere af de helt korte fiser ud uden at gøre indtryk, mens nogle af de længere bidrag er bogens bedste.

I fortællinger som ’Davids far’ og ’En slange i næsen’ sprudler Musturi over flere sider i syrede associationslege, hvor kropsvæsker, mad og diamanter indgår i kosmiske kredsløb. Og i metategneserien ’Det mørke stof’ blotlægger (eller måske i virkeligheden mørklægger) Musturi tegneseriens funktioner og forholdet mellem læser og kunstner: »Kunstneren styrer begivenhederne. Begivenhederne er tilfældige«.

Tonen i Tommi Musturis tegneserier varierer mellem det tænksomt stille og det farvestrålende og fandenivoldsk larmende – men uanset hvad er der en vis kynisme i de korte tegneseriefortællinger.

Novellerne i ’Antologi over sindet’ afspejler tyve år af Tommi Musturis produktion, og bogen bevæger sig hele tiden inden for et absurd og eksistentialistisk register: »Livet er et tårn af lort, og du er kun nået til lobbyen«, lyder det med velkendt deadpan-pessimisme.

Men bogen fremstår samtidig som et forsøg på at indkredse et kunstsyn.

I det afsluttende essay, ’Stilens fængsel (og en plan for at slippe ud af det)’, giver Tommi Musturi et bud på en slags poetik og et opgør med ’den indgroede stil’, der er stivnet, genkendelig, og som sender kunsten i kløerne på markedsøkonomien, bliver puttet i en kasse og forvandlet til et produkt i indpakning til forskellige målgrupper.

’Kunstneren er nødt til at forandre sig konstant’, er Tommi Musturis enkle, men afgørende påbud. Og læser man, efter essayet, tilbage i de genstridige tegneserienoveller, står stilforvirringen frem som en nødvendighed for, at bogen kan fungere: Som en vedvarende celledeling formerer nye ideer, nye udtryk og nye bizarre overraskelser sig fra side til side.