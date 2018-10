»Han vikler sin pik og nosser ind i garn«: Morten Ramsland har skrevet en roman om onani, afsløring, køn og SM. Og om at turde være mand på en anderledes måde

Der er én scene i Morten Ramslands nye roman, ’Lyskabinettet’, der er særlig rørende: Romanens 15-årige hovedperson, Thomas, sminker sig en eftermiddag med sin mors makeup på familiens badeværelse. Og med et trylleslag oplever han en sælsom forandring:

»Det hele skete af sig selv. Letheden dirrede ubesværet gennem min krop. Jeg havde sprængt en usynlig grænse for, hvem og hvad jeg var«. Men den lethed, der strømmer igennem Thomas, afløses hurtigt af en frygt for at blive taget i akten. En frygt for at blive opdaget og afsløret i at have lavet »uorden i sig selv«, som han så rammende kalder det.

Jeg møder Morten Ramsland en fredag eftermiddag på forlaget Rosinante i det indre København. Bordet er dækket med kaffe, vand og fyldte chokolader, og som vi sidder der i det højloftede lyse lokale med udsigt til Købmagergades travle liv, er vi vist begge to lidt kejtede i det. Jeg, fordi Ramsland er en dansk forfatter med flere romansucceser bag sig og på den måde lidt af en interviewdrøm. Ramsland, måske fordi hans nyeste bog tager nogle ret personlige og ikke mindst intime emner op.

Blå bog Morten Ramsland Født 1971 i Næsby på Fyn. Dansk forfatter. Cand. mag. i kunsthistorie og dansk fra Aarhus Universitet. Debuterede i 1993 som lyriker, men har siden da udgivet fire romaner, heriblandt ’Hundehoved’ fra 2005, der solgte i 250.000 eksemplarer i Danmark og er oversat til 20 sprog. Ramsland står desuden bag en række børnebilledbøger og arbejder sideløbende med sit forfatterskab som billedkunstner. Bor i Brabrand udenfor Aarhus med sin kone og deres tre børn. ’Lyskabinettet’ er hans femte roman og udkommer 12 oktober på forlaget Rosinante. Vis mere

Hvad er meningen med badeværelsesscenen? Skal den opleves som meget sørgelig?

»Det er jo en ensomhedsscene, det øjeblik, hvor hovedpersonen Thomas føler allermest, at han ikke passer ind. Fordi han indser, at han føler sig glad og ubesværet i situationer, som burde gøre ham utilpas. Og på den måde er den fuldkommen blottet for humor og er en meget alvorlig scene, modsat mange andre passager i bogen«.

Men lad os begynde med begyndelsen. Eller: Lad os begynde med formen. For selv om romanen ganske vist har en første og en sidste side, er der ikke ét fremadskridende forløb og dermed heller ikke rigtig en begyndelse og en slutning på fortællingen. Den samme narrative ’uorden’ præger også Ramslands tre forrige romaner som et resultat af den udprægede fortællelyst, der gennemsyrer hans skrivestil. Sproget er fabulerende og fortællingen associerende, man springer i tid og sågar nogle gange i rum, og så er der altid et forunderligt element, der giver romanerne et præg af magisk realisme.

Ramsland skriver store fortællinger, som ofte er inspireret af hans eget liv. Hvor ’Hundehoved’ var en familiefortælling, ’Sumobrødre’ en barndomsfortælling og ’Æg’ snarere en dyster-eventyrlig slægtsfortælling, er ’Lyskabinettet’ en »acceptfortælling«, som Ramsland kalder den. En fortælling om et forsøg på at acceptere den uorden, der ikke kun præger romanens form, men i allerhøjeste grad også dens indhold.

De kulturelle myter

Den slags uorden kan gøre folk utilpas. Det er også det, Ramsland er særlig nervøs for: Hvordan læserne vil reagere på, at han roder rundt i nogle forestillinger om identitet, der forekommer at være grundsten i manges verdensopfattelse:

Det er klart, at dele af romanen er inspireret af mit eget liv. Præcis som ’Hundehoved’ var inspireret af min familiefortælling og ’Sumobrødre’ af mine barndomshistorier

»I ’Lyskabinettet’ piller jeg ved de kulturelle myter, der dominerer vores forestilling om eksempelvis kønnede identitetsroller. Bogen præsenterer en anden måde, man kan være mand på, men også selve muligheden for, at vi måske ikke er én fasttømret identitet, men at det er muligt at have en mere flydende seksualitet og kønsopfattelse, og at begge dele kan ændre sig igennem hele vores liv. Det er nogle områder, jeg ikke har haft modet til at skrive så udfoldet om før, blandt andet fordi det berører mig meget personligt. Det gør selvfølgelig også offentlighedens modtagelse det mere skræmmende. Måske synes læserne, jeg går for tæt på nogle af de her lidt tabuiserede emner«.

Hvorvidt romanen bliver en ny ’Hundehoved’, Ramslands litterære gennembrud fra 2005, der katapulterede ham ind i rollen som en af Danmarks bedst sælgende forfattere, har han ingen holdning til. Det interesserer ham som sådan ikke.

Men hvad var så årsagen til, at du gik i gang?

»Jeg besluttede mig for, at jeg skulle skrive en bog om køn og seksualitet, fordi jeg følte, at det var en nødvendighed. Det er den bog, jeg gerne selv ville være blevet præsenteret for, da jeg var i 20’erne, det var den type repræsentation af køn og seksualitet, jeg personligt manglede«.

Morten Ramsland bryder sig ikke om kasser og fasttømrede identiteter. For ham er ethvert menneske en gåde i sig selv – som man måske kan nærme sig via fortællingens kunst. Foto: Martin Lehmann

Pinagtig onanileg

’Lyskabinettet’ er fuld af opdagelser: opdagelser af seksualitet og køn og dermed også opdagelser af egen og andres kroppe. Men den er også fuld af følelsen af at blive opdaget. At blive taget i at afvige fra den selvfortælling, man har delt med omverdenen. Men også følelsen af at blive afsløret i noget så intimt som at onanere. I en scene er den 15-årige Thomas i fuld sving med en kompliceret onanileg, der blandt andet involverer en garnrulle, da den pige, han er forelsket i, pludselig kommer på uanmeldt besøg. Så må han skynde sig at trække i bukserne og drikke te i køkkenet, vel vidende at hans nosser, penis og balder er viklet fuldkommen ind i rødt garn fra hans mors sytøjsskuffe.

Lige inden jeg spørger om, hvor mange af disse tåkrummende scener der baserer sig på hans eget teenageliv, afbryder Ramsland min talestrøm med et ungdommeligt, næsten drenget grin. For det er morsomt at tale om onani og alle den slags afsløringsscener.

Jeg tror, at mange vil sige: Det virker jo næsten for vildt til at være grebet ud af den blå luft?

»Det er klart, at dele af romanen er inspireret af mit eget liv. Præcis som ’Hundehoved’ var inspireret af min familiefortælling og ’Sumobrødre’ af mine barndomshistorier, er ’Lyskabinettet’ inspireret af min egen seksualitetshistorie. Og der er mange af den slags passager i bogen, som jo er helt vildt pinagtige. Men de er også morsomme! Og de to ting er vigtige, de spiller godt sammen. Det morsomme er en vej til at hive det pinagtige frem på en udholdelig måde på og lade det leve i lyset. Og selv om noget er morsomt, er det jo ikke nødvendigvis mindre alvorligt eller dybfølt«.

Men er det overhovedet særlig banebrydende som dansk forfatter at beskæftige sig med køn og seksualitet, det åbne parforhold, biseksualitet og sadomasochisme? Danske forfattere som Bjørn Rasmussen, Olga Ravn og Harald Voetmann lader både menstruationsblodet, sæden og en gang imellem sågar kønnet flyde frit i deres værker, og på den måde er der måske ikke noget nyt under solen.

I ’Lyskabinettet’ er fortællingen om køn og seksualitet ikke selve historien, men i stedet ét spor i hovedpersonen Thomas’ fulde livsfortælling. Eksempelvis er det sadomasochistiske en uundværlig del af romanen, der, jo bedre man lærer hovedpersonen at kende, fremstår som en side af ham, som ikke kunne vi ikke kunne være foruden:

»Det sadomasochistiske er for Thomas en frigørelse, det er en måde at give slip på ansvar og kontrol på og i stedet være den, som andre har kontrol over. På den måde er der intet sært eller uforståeligt over det – jeg tror, de fleste kan genkende behovet for at give sig hen«.

Med sine 460 sider er ’Lyskabinettet’ Ramslands længste bog til dato. Men det første udkast var betydeligt længere:

Forfatter Morten Ramsland. Hans nye roman hedder 'Lyskabinettet' og handler om maskulinitet, familie og seksualitet ... Foto: Martin Lehmann

Fortællingens tyranni

»Det var på næsten 1.200 romansider. Så over halvdelen er blevet skåret fra. Men sådan er det med mig. Skrivningen løber altid af med mig i starten, og bagefter må jeg forsøge at inddæmme den«.

Der er en dobbelt fortællerlyst i Ramslands forfatterskab. På den ene side skriver han selv lange romaner, der ofte udvikler sig til flere projekter, som stikker af i forskellige retninger. På den anden side optræder der næsten altid en eller flere karakterer, som har stor fortællelyst, i Ramslands romaner.

Sådan forholder det sig også i ’Lyskabinettet’, men her er fortællelysten snarere erstattet af et fortællebehov. Selve romantitlen refererer til det apparat, som benyttes i hovedpersonens terapisessioner med figuren Overbeck, hvor Thomas via fortællehandlingen forsøger at forstå sig selv. Og her kommer det magiske ind. For lyskabinettet, som Overbeck bruger under terapien, oplyser ikke bare Thomas’ krop, men hans livsfortælling. På samme måde fungerer Overbeck også som et lys, der leder læseren igennem de mange forviklinger og historievæv, der præger romanen.

For forfatteren vil ikke ligge under for det, han kalder fortællingens tyranni; ideen om at vi kan berette om vores liv i en simpel fremadgående form:

»’Lyskabinettet’ handler i det store hele om at finde de fortællinger frem fra ens liv, der har været skubbet til side eller holdt nede, fordi de ikke passede ind – og så gøre dem til en del af den, man er. På den måde er der en art sprængthed i fortællingen, som er en frigørelse«.

Ramsland understreger, at ’Lyskabinettet’ ikke er en fortælling om en mand, der indser, at han er homoseksuel, transkønnet eller sadomasochist og dermed får taklet alle sine kvaler. Det er en fortælling om en mand, der må acceptere, at han er et stort virvar af kompleksitet.

»Jeg har læst rigtig mange bøger om køn og seksualitet. Og min oplevelse var, at de ofte handlede om at nå frem til en konklusion, den der aha-følelse, hvor man indser ’nåh, det var det, jeg var!’. Men sådan forholder det sig bare ikke altid.

For mig handler det om at nuancere måderne, vi kan være til på, ikke at nå frem til en konklusion eller en ny kasse, vi kan proppes ned i«.