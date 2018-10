To hjerter: Skyggebjergs seneste bog savner substans og selvironi. Ikke mindst forordet er helt i skoven Problemet med Jacob Skyggebjergs nye pamflet er ikke, at den er radikal, men at den ikke er radikal nok. At kritikken hverken er rigtig sjov eller rigtig skarp.

Jeg kørte forleden forbi noget graffiti i Nørrebroparken, der sådan cirka havde og har det samme budskab som Jacob Skyggebjergs nye bog, 'Vi ses på Mars, når klimaet går amok og lokummet eksploderer'. Der stod: »Mangel på substans og tomme værdier fylder i dit overfladiske lorteliv«.