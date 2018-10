Anmeldelse: 350 tætskrevne sider får arbejdsnarkomanen Kvium til at åbne sig. Heldigvis er de også velskrevne Ny interviewbog om Michael Kvium lokker skeletterne ud af skabet.

Hvilken dansk maler kan få dig til at gyse og væmmes, samtidig med at du trækker på smilebåndet, løfter øjenbrynene og nikker en smule beundrende på grund af den tekniske udførelse? Rigtigt! Det kan kun Michael Kvium få dig til. Da denne maler er blevet noget af et nationalt fælleseje, og da hans værker tilmed opnår høje auktionspriser, trods deres ofte frastødende indhold, burde han som tidstypisk fænomen være værd at gå i dybden med.