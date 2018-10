Fem hjerter: Ungdomsbog om overlevelseskampen i det engelske klassesamfund er forunderligt god ’Rock War’ er en stærk serie om tre skæbner i det engelske klassesamfund.

Det er en forunderlig serie for unge, som Robert Muchamore har gang i.

Ordene ’Rock War’ signalerer umiddelbart musik med blodtud, og den forventningsfulde læser får sådan set også både strengeleg og konflikter for alle pengene, men hun får meget mere, for det er, som om forfatteren har sat sig for samtidig at gennemanalysere musikbranchens brodne kar plus det stærkt klassedelte britiske samfund.











’Hård landing’ er fjerde bind, og historien bliver om muligt bedre og bedre, selv om hovedtitlens ’rock-krig’ for længst er overstået. Nu venter hverdagen i mange udgaver på de tre hovedpersoner: Jay, Summer og Dylan. De vandt ikke tv-konkurrencens Rock War, men de vandt hinandens venskab trods deres forskellige herkomst.

Dylan er søn af den berømte guitarist fra den bedagede supergruppe Terraplane. Der er masser af penge og stoffer i familien, og drengen bliver kanøflet af sin far og sendt på en brutal kostskole. Lige nu har han stukket en pusher ned og afsoner otte måneder i et hårdkogt ungdomsfængsel for lemfældig omgang med et par kilo coke.

Summer passer på sin svagelige bedstemor nede i Birmingham. Hun har sangstemmen, men også mange jordnære problemer. Summer og Dylan fik aldrig kysset rigtigt i tredje bind.

Så er der Jay fra den varmhjertede, støjende, sammenbragte storfamilie i London, som også balancerer på kanten af lov og uorden, men med den ældste dreng godt anbragt i den amerikanske udgave af Rock War. Et fint bekendtskab.

Foreløbig vil familien hellere spise bacon og hashbrowns end det, som koster kassen. For alle tre hovedpersoner gælder, at de skal til at (gen)finde deres veje i musikken. Foreløbig ligger de i kontraktlig strid med deres ’ejere’. Det ved forfatteren også noget om.

Det virker, som om mr. Muchamore kan følge sine hovedpersoner og deres miljøer til verdens ende i mange bind. Serien mætter og underholder og oplyser. Den giver et svimlende faktafyldt indblik i såvel musikkens vej fra tanke til øre som den brutale kamp for at overleve i hverdagen.

Samtidig med at man kommer til at kende og holde af de tre små brikker i det store spil.

