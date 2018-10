Nordisk Råds Litteraturpris sendte Kirsten Thorup »langt ud i himmelrummet« I aften uddeles Nordisk Råds Litteraturpris. Hvor nobelprisen sætter forfatterskaber i stå, lader den nordiske pris til at være ny litterær benzin til vinderne. Caroline Albertine Minor og Vita Andersen er de danske kandidater.

En litterær pris kan være en velsignelse, der for en stund får forfatternes fødder til at slippe jorden. Spørg bare Kirsten Thorup, som sidste år til sin egen store overraskelse vandt Nordisk Råds Litteraturpris for romanen ’Erindring om kærligheden’.

»At få Nordisk Råds Litteraturpris er en overvældende anerkendelse. Et lykketræf, der et øjeblik ophævede tyngdekraften og sendte mig langt ud i himmelrummet og videre til næste roman«, siger Kirsten Thorup.

På tirsdag finder den nordiske jury navnet på dette års prismodtager. De danske kandidater er 30-årige Caroline Albertine Minor for novellesamlingen ’Velsignelser’ og 75-årige Vita Andersen for romanen ’Indigo’.

Den nordiske pris er uddelt siden 1962, da svenske Eyvind Johnson blev den første vinder. 12 år senere delte han Nobelprisen i Litteratur med sin landsmand Harry Martinson.

Som Kirsten Thorup fortæller, sendte den nordiske hæderspris hende direkte videre til den næste roman, og her adskiller Nordisk Råds Litteraturpris sig fra nobelprisen, som har ry for at være den pris, der kan sætte en stopper for et forfatterskab, og det skyldes ikke kun, at prisen ofte er gået til ældre forfattere.

For fem år siden sagde ungareren Imre Kertész, at nobelprisen tilintetgjorde ham, og han mente, at den franske prisvinder Albert Camus havde haft det på samme måde. Kertész følte sig reduceret til et varemærke, en skuespiller, der optrådte som den berømte forfatter.

Britiske Doris Lessing havde en tilsvarende oplevelse. Inden hun døde, nåede hun at sige, at nobelprisen var nogenlunde det værste, der var overgået hende, for efterfølgende fik hun stort set ikke skrevet noget som helst.

Positiv bivirkning

Kaster man et blik ned over rækken af vindende nordiske forfattere fra 1962 til 2017, ser Nordisk Råds Litteraturpris på ingen måde ud til at have samme fortvivlende bivirkning, selv om også nordiske prisvindere kortvarigt mærker nervøsiteten.

»Jeg havde en del præstationsangst efterfølgende, men havde heldigvis nået at skrive en digtsamling, som udkom, kort tid efter at jeg havde fået prisen«, siger Naja Marie Aidt, der vandt i 2008 med novellesamlingen ’Bavian’.

Siden er forfatteren dog kommet godt i gang fra sin nye base i New York, og hun har blandt andet fået udgivet flere digtsamlinger og romanen ’Sten saks papir’. Hendes seneste bog, ’Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage: Carls bog’, har både givet hende mange læsere og flere hædersbevisninger.

»At modtage Nordisk Råds Litteraturpris var den største og bedste overraskelse. Det havde jeg slet ikke ventet. Det betød, at ’Bavian’ kom til at sælge 60.000 eksemplarer i Danmark, og at den blev oversat til en række andre sprog. Det har også betydet meget i forhold til at udkomme i USA. Folk rundtomkring i verden ved godt, at det er den største pris, man kan modtage som forfatter i de nordiske lande«.

Finske Kjell Westö har også oplevet større udbredelse efter at have fået prisen for ’Luftspejling 38’. Han ser det som et af prisens fortrin, at den ikke er kommerciel i modsætning til ’Augustprisen’ i Sverige eller ’Finlandiaprisen’ i Finland.

»Prisen uddeles efter bogens egentlige ’sæson’, og den gav mig ikke øget opmærksom i mit hjemland. Men jeg tror, prisen gav mig flere læsere i Sverige og i hvert fald i Danmark. Jeg havde meget få læsere i Danmark, før jeg fik prisen. Nu læses mine bøger meget mere«, siger Kjell Westö, som lige nu skriver på en ny roman.