Forfatter har gjort seksualiteten nemmere: »Jeg kunne skrive millioner af bøger om vanskelighederne ved at være intim med andre mennesker« Norske Mona Høvring har skrevet bøger i 20 år, hendes nyeste er netop udkommet på dansk. Vi har mødt hende til en samtale om sexual healing,, skæbner, sammenbrud og om at lade queer seksualitet være naturlig.

Swuush, »den her er til dig, Felix«; en lille papirpakke flyver gennem luften. Jeg når ikke at gribe den, så den lander på gulvet ved siden af mig. Det er den norske forfatter Mona Høvring, der har en gave med til mig, som hun kaster, inden hun skal ud på bagtrappen, så fotografen kan tage billeder.

BLÅ BOG Mona Høvring Født 1962 i Haugesund, vokset op på Karmøy. Debuterede i 1998 og har i alt udgivet 10 bøger. Nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris i 2013 for romanen ’Camillas lange netter’. På dansk er tidligere udgivet de to romaner ’Noget der hjælper’ og ’Venteværelset i Atlanten’. 26. oktober udkom ’Fordi Venus passerede en alpeviol den dag jeg blev født’ på Forlaget Lesen, oversat af Ditte Holm Bro.

Det er mandag formiddag, og vi mødes i boghandlen Nr. 33 på Søllerødgade i København; her holder hendes danske forlag, Forlaget Lesen, til.

De har netop oversat og udgivet hendes seneste bog. ’Fordi Venus passerede en alpeviol den dag jeg blev født’ er den lange titel på Mona Høvrings tredje udgivelse på dansk. Hun er næsten lige fyldt 56 år, har kortklippet blond hår, et utrolig venligt ansigt og er ulastelig klædt i jakkesæt.

»Det er ikke på grund af dig«, siger hun til fotografen og griner, nej, sådan ser Mona Høvring næsten altid ud.

Der hvor jeg kommer fra, kendte jeg næsten ingen, der var særligt interesseret i bøger, og slet ingen, der skrev dem Mona Høvring

Nu kan hun jo lyde som en lidt friskfyr-agtig type med gang i den, der kaster med gaver og jokes; det er kun lidt sandt. Den energiske Mona Høvring er først og fremmest en meget rolig og tænksom person. Det er vigtigt for hende at hvile i sig selv, men det har ikke været en kort rejse at nå dertil, for hun har allerede haft et oplevelsesrigt liv, som begyndte langt fra storbyer og forfatterdrømme:

»Jeg kommer fra havet«, forklarer hun, »jeg er født i Haugesund på fastlandet, men er vokset op på en ø, i et sjøhus, et familiehus kaldt ’Høvring-huset’«.

Hun var også på søen, dengang hun debuterede for 20 år siden med digtsamlingen ’IIK!!! – Ein dialog’: »Jeg arbejdede offshore i Nordsøen som cateringmedarbejder på en Mærsk-boreplatform«, så debutanten var altså langt fra det litterære miljø og forlagsbranchen på mere end én måde:

»Der hvor jeg kommer fra, kendte jeg næsten ingen, der var særligt interesseret i bøger, og slet ingen, der skrev dem. Det tætteste, jeg kom på bogverdenen, var, da jeg arbejdede et par år i en boghandel. Jeg har også arbejdet på tandlægekontor og på fabrik«.

Nu har hun så været forfatter i 20 år, og ud over 10 bøger på cv’et har hun været nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris og har fået Språklig samlings litteraturpris for sit arbejde med det norske sprog. Nu er hun nomineret til Bokhandlerprisen i Norge for denne seneste bog; på tirsdag finder hun ud af, om hun har vundet.

Men hun kom faktisk godt fra start allerede dengang i 1998. Hendes digtsamling blev solgt i to oplag, hvilket er meget for en ukendt debutant, og for poesi i øvrigt, men for Mona Høvring selv tog det længere tid, inden forfatterskæbnen sad ordentligt.

»Når folk spurgte »Hvad laver du?«, så svarede jeg »sådan lidt forskelligt««, siger hun og skærer ansigt. »Men nu kan jeg svare »Jeg er forfatter!« og behøver ikke føle, at det er underligt at sige højt«.

Mona Høvring smiler, det har taget hende slid og slæb at nå hertil, men det har også, lejlighedsvis, været velsignende, indholdsrige og virkelig interessante årtier.

Skæbner på randen af sammenbrud

Hvorfor gik tingene, som de gik? Hvorfor endte vi her og ikke dér? Hvorfor blev den ene søster indlagt efter sit sammenbrud, mens den anden kunne hvile sig ud af sin krise? Jo, ‘Fordi Venus passerede en alpeviol den dag jeg blev født’.

Sådan forklarer Mona Høvring titlen på sin nye bog.

Mona Høvring

»Den startede som en fri arbejdstitel, men så begyndte den at styre fortællingen«.

Det med skæbner og at lade sig styre er også en tematik, der findes inde i bogen, hvor det skæbnesvangre ligger som et perlemorsfarvet slør over historien om de to søstre Ella og Martha. De er født på samme dag med et års mellemrum, 8. oktober, en fødselsdag, de deler med forfatteren.

De vokser op som pseudotvillinger og sover i samme seng langt op i teenageårene. En dag flytter Martha pludselig hjemmefra, fordi hun har mødt en mand. Ella efterlades knust. Hun kan næsten ikke andet end at ligge i sengen og læse bøger et helt efterår.

En dag er Martha så tilbage, nu er det hendes tur til at være i stykker, og hun bliver indlagt med et sammenbrud. Det er hendes læge, der anbefaler et hotelophold, og søstrenes mor betaler for, at de kan være af sted sammen.

Vi møder søstrene ved deres ankomst til bjerghotellet, hvor det meste af bogen foregår. Det er deres kærlige, underspillede og destruktive forhold til hinanden, vi befinder os i. Beder jeg hende opsummere bogen med ét ord er svaret:

»Kærlighedssorg«.

»Sorg over sig selv, og sorg over tabet af søsterkærlighed. Der er noget ved søskende, som er utrolig interessant« forklarer Mona Høvring, »en intimitet og afhængighed, man ved så meget om hinanden. Det betyder, at man er afhængige af hinandens velvilje for at overleve og vokse op. Alle familier har en skæbne«.

Bare i den måde, Ella omtaler forholdet på, kan man mærke det: »den intense, rasende ømhed jeg følte for min søster«.

Foto: Miriam Dalsgaard »Når jeg dør, skal I give mig læbestift på«, siger forfatteren Mona Høvring til fotografen. Hun er ikke en pyntedukke, men går op i æstetikken.

»Når jeg dør, skal I give mig læbestift på«, siger forfatteren Mona Høvring til fotografen. Hun er ikke en pyntedukke, men går op i æstetikken. Foto: Miriam Dalsgaard

Det er altså også med denne skrøbelige skæbne, de to søstre tager ophold på hotellet i bjergene. De er begge gået i stå og i stykker på skift, men nu er det Martha, der helbredes og reddes fra sammenbruddets rand.

Mange af Mona Høvrings bøger indeholder et sammenbrud af den ene eller anden slags. I de to andre romaner, der findes på dansk, ‘Venteværelset i Atlanten’ og ‘Noget der hjælper’, står kriserne i kø — livet er til tider næsten ikke til at holde ud.

Men samtidig med at Mona Høvrings bøger indeholder det eksistentielle mørke, er der næsten altid også noget lys, og tit får lyset form af en person.

»Der er altid en ’hjælper’ i mine bøger, det er ikke bevidst, men det sker hver gang«, Mona Høvring fortsætter, »det opstår bare; jeg tror, alle har brug for backup, alle har brug for hjælp i ny og næ«.

Martha har sin søster at støtte sig til, men Ella møder også en støtte, kvinden Ruth, for det er også vigtigt. Selv om det er Marthas sammenbrud, der betyder, at søstrene ender på hotel, er bogen udelukkende fortalt af Ella, og det er altså hendes humør, hendes hukommelse vi har adgang til.

Ruth ejer og driver på hotellet. Hun hjælper Ella på mere end ét tidspunkt, fra sneen, kulden og bjergenes ensomhed, da Martha tager af sted i utide:

»Ruth ser Ella vældig godt, hun er en god person for hende. Ruth er ikke trængende, hun er afklaret, professionel og omsorgsfuld. Hun har en sødme, med hendes varme kakao og flødeskum, men hun er mere end bare en moderfigur«.

Mona Høvring tænker sig om: »Jeg spekulerer på, om Ella og Ruths forhold kunne udvikle sig til et rigtig forhold mere end hendes forhold til Dani«.

Sexual healing

Ja, her skylder jeg en forklaring, for der er nemlig også en erotisk linje i bogen, og den involverer især denne mystiske Dani. Første gang Dani optræder, er det som en ung mand, der Ella ser på den anden side af sine croissantkrummer til morgenmaden. Slank, elegant og velklædt, den perfekte version af en mystisk fremmed i bjerglandskabet.