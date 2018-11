40 års bladtegninger samlet i én bog: Lykketoft elsker ham, Uffemand elsker ham, ja, selv Pia K. anerkender hans talent Berlingske Tidendes tegner Jens Hage fejrer sin 70-års dag med festligt gensyn med fire årtiers skarpe streger.

FOR ABONNENTER

Selv om bladtegninger kan skabe politiske skred og ligefrem afstedkomme internationale konflikter, ligger deres mest gennemgribende virkning nok et andet sted: Som vaccine mod selvhøjtidelighed. Dels hos tegnernes yndlingsofre – og selvoppustelige politikere kan da virkelig trænge til et prik med en spids pen – men også hos os læsere. De bedste satirikere forstår jo i al hjertelighed at markere, at vi menigmænd m/k ikke er mange hår bedre end dem, vi selv har valgt.