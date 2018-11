Nervøs Don DeLillo skriver om fremtidens USA: »Alle Donald Trumps fejltagelser og fortielser forsvinder igen, inden der er gået 24 timer«

Det politiske stof er på vej ind i litteraturen. Herhjemme skriver især yngre forfattere om klimakrisen, og i udlandet er det politiske jordskælv som Donald Trump og Brexit, der har sat forfatterne i gang.

Den amerikanske romanforfatter Don DeLillo er en af de mest markante. I et halvt århundred har han været kendt som USA’s geigertæller. Når han får udgivet sin næste roman, vil teksten blive studeret ekstra nøje, for her vil 81-årige DeLillo forsøge at beskrive et USA, der ligger tre år fremme i tiden.

Tirsdagens midtvejsvalg, hvor demokraterne fik en tiltrængt sejr, vil være en parentes. Romanen vil med andre ord foregå på et tidspunkt, hvor Trump kan være valgt for anden gang.

Når DeLillo ser på verden lige nu, ser han noget enestående. Altså på den dårlige måde. Som forfatter prøver han at forestille sig, hvad der i løbet af de kommende tre år kan være faldet fra hinanden, og hvad der måske stadig kan repareres. Og han kender ikke på forhånd svarene.

Egentlig har han slet ikke lyst til at tale om Trump, for det gør alle andre, og der er ikke den detalje om ham som mand eller politiker, vi ikke får præsenteret.

»Det interessante for mig er, at alle hans fejltagelser og fortalelser forsvinder igen, inden der er gået 24 timer. I bedste fald er den nationale hukommelse 48 timer. Og der kommer konstant noget nyt. Man kan ikke adskille det, og man går under i syndfloden«, siger han til The Guardian.

Han tør ikke spå, hvad der vil ske om tre år. Han tror, der skal ske store forandringer, før USA kommer i balance igen, eller før man kommer tilbage til en forståelse af samfundet, som man så under Barack Obama:

»Lige nu er jeg ikke sikker på, det er muligt at vende tilbage dertil«.

Her vil Donald Trumps tilhængere fnyse. De ønsker netop, at USA aldrig skal tilbage til Obama-tiden. Grøften mellem demokrater og republikanerne er afgrundsdyb. De Forenede Stater? Ja, men forenet på hver sin banehalvdel.

Romaner til forståelse af tiden

Slugten mellem fløjene er ikke mindre dyb i Storbritannien. Her er Brexit begivenheden, der har brækket landet over i to næsten lige store dele, og briternes nej til Europa har også fået forfatterne op af stolene. Romanforfatteren Jonathan Coe har netop i et essay skrevet, at han havde en plan om at skrive en historisk roman, der skulle foregå i Tyskland i 1970’erne, og han havde absolut ingen planer om at skrive om den tumultariske nutid. Brexit og nutiden pressede sig dog på i en grad, så Coe endte med at skrive romanen ’Middle England’, hvor både politiske og ikkepolitiske begivenheder har EU-afstemningen som omdrejningspunkt. Romanens sidste kapitel foregår i september 2018.

Allerede to måneder efter afstemningsresultatet i 2016 var Ali Smith ude med romanen ’Efterår’, som er den første af en romankvartet om tiden lige nu. Brexit ligger under hele historien i ’Efterår’, hvor Smith i en bemærkelsesværdig opremsning i romanen fortæller om et land i opbrud:

»Overalt i landet truede folk hinanden. Overalt i landet sagde folk til andre folk, at de skulle skride. Overalt i landet var medierne gået fra forstanden. Overalt i landet løj politikerne. Overalt i landet gik landet i stykker«.