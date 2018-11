For første gang nogensinde er en dansker nomineret til en af verdens største tegneseriepriser For første gang nogensinde er en dansk tegneserie nomineret til en af verdens største tegneseriepriser. Halfdan Piskets ’Dansker’ er oppe mod internationale sværvægere når der til januar uddeles priser ved festivalen i franske Angoulême.

Når en af verdens største tegneseriefestivaler til januar løber af stablen for 46. gang i franske Angoulême, er tredje bind af Halfdan Piskets ’Dansker’-trilogi med i hovedkonkurrencen i kampen om at vinde den prestigefulde ’Prix du meilleur album’, der gives til årets bedste tegneserie.

I 2015 modtog Halfdan Pisket Frit Flet-prisen, en særpris under Politikens Litteraturpris, ligesom han vandt Pingprisen for Bedste danske tegneserie i både 2015 og 2017. Og nu er han altså nomineret til en af verdens fornemmeste tegneseriepriser for den franske udgave af ’Dansker’, der i oktober udkom på forlaget Presque Lune Editions til flotte anmeldelser.

Blå bog: For første gang nogensinde er en dansk tegneserie nomineret til en af verdens største tegneseriepriser Dansk tegneserietegner, født i 1985 i København. Uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi 2003-2009, hvor han blev optaget som blot 17-årig. Debuterede i 2009 med tegneserien ’Vold’ skrevet af forfatter Hans Otto Jørgensen. Modtog i 2015 det treårige arbejdslegat fra Statens Kunstfond. Har desuden været medlem af musikaktivistgruppen Albertslund Terrorkorps under aliaset VJ Cancer. Festival International de la Bande Dessinée: Fransk tegnseriefestival grundlagt i 1974 Finder hver år sted i middelalderbyen Angoulême godt 120 km fra Bordeaux. Har årligt i omegnen af 200.000 besøgende fra hele verden Festivalen den næststørste i Europa og tredjestørste i verden efter italienske Lucca Comics & Games og japanske Comiket. Der uddeles desuden priser til børnetegneserier og genudgivelser af historiske værker ligesom festivalens ’Grand Prix’ hvert år gives som en slags lifetime achievement award til en nulevende tegner. Vis mere

’Dansker’, der er sidste bind i Halfdan Piskets trilogi, er netop udkommet på det franske forlag Presque Lune, og ligesom de to forrige binde har modtagelsen været særdeles positiv. ’Dansker’-trilogien er den gribende og symbolmættede fortælling om Piskets far, der kom til Danmark fra Tyrkiet i 70’erne. Første bind, ’Desertør’, er den biografiske fortælling om farens ungdom og voldsomme møde med (og flugt fra) militæret i Tyrkiet.

Andet bind, ’Kakerlak’, fortæller om farens omtumlede liv som gæstearbejder med falsk navn og falsk pas i Danmark i 80’erne, mens tredje bind ’Dansker’ handler om farens kamp for at komme ud af vold og narkokriminalitet og ud i samfundet. I alt er 45 tegneserier udgivet i Frankrig udtaget til den såkaldte ’Sélection Officielle’, der er prisens bruttoliste, og her er Halfdan Pisket oppe og fægte med nogle absolutte sværvægtere.

Udover ’Dansker’ tæller feltet både fjerde bind af fransk-syriske Riad Sattoufs graphic novel-serie ’Fremtidens araber’, den amerikanske debutsensation Emil Ferris’ ’My Favourite Thing Is Monsters’ og ’Sabrina’ af amerikanske Nick Drnaso, der som første tegneserie nogensinde er longlisted til MAN Booker Prize, den største engelsksprogede litteraturpris i verden.

Prisen for årets bedste tegneserie i år gik til franske Jérémie Moreau for hans vikingefortælling ’La Saga de Grimr’, mens den tidligere er tildelt Chris Ware for ’Jimmy Corrigan’, Marjane Satrapi for ’Kylling med blommer’ (én af blot seks kvindelige vindere), Guy Delisle for ’Jerusalem’ og Riad Sattouf for ’Fremtidens araber 1’. Og i 2019 kan den altså gå til Halfdan Pisket.

Festival International de la Bande Dessinée løber af stabelen i Angoulême 24.-27. januar 2019, hvor den endelige vinder af ’Prix du meilleur album’ og de andre priser også bliver afsløret.