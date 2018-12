Lilian Munk Rösing: Agnes Henningsen kunne skrive, så angsten forsvinder

Er det Pia Juul eller Agnes Henningsen, der taler?

Pia Juul har ikke gjort andet end at citere (her må vi ihukomme Novalis, der omkring år 1800 skrev, at litteraturkritikkens største kunst er citatet), men alligevel er jeg indimellem i tvivl om, hvorvidt det er Pia Juul eller Agnes Henningsen, jeg læser. Der er et sammenfald i tonen.

»Jeg gjorde ikke andet end at løbe. Jeg piskede af som en vild og drømte især een drøm, at jeg var voksen og sad mellem landets klogeste mænd og var smuk«. Kunne disse Henningsen-linjer ikke sættes op til et Juul-digt? Og kunne en Juul-person ikke udtale: »I min iver og uforstand fremstillede jeg retter hjemmefra indtil vi alle struttede«? Og er der ikke noget juulsk ved at hæfte sig mere ved, hvordan et ord lyder, end hvad det betyder? Som Agnes, da en mand første gang erklærer at ’elske’ hende: »det var det elske som stødte mig, sådan et bogord (...) Det lyder ikke godt«.

Sin tids Suzanne Brøgger

Agnes Henningsen var vel den tids Suzanne Brøgger, hun skrev romaner om den frie kærlighed og udlevede den også, hun var kulturlivets karismatiske darling, men vakte også stor forargelse. Store mænd begærer og beundrer hende, Georg Brandes og Johannes V. Jensen skriver rosende om hendes bøger, hun får fanbrev fra Knut Hamsun.

En stor del af bogen er viet den sag, der udspillede sig, da Henningsen kom på finansloven, men hurtigt blev frataget tildelingen igen, fordi en række debattører fandt hendes forfatterskab usømmeligt. Man slås af, hvor meget i debatten der ligner vor tids debat. Således kan Tom Kristensen i 1925 skrive om den »Uvilje mod privat litteratur«, der især har ramt »vore Forfatterinder«. Kristensen medgiver, at »egne Oplevelser« ikke i sig selv er kunst, men det bliver de, når de behandles med den »skabende Fantasi«, som han finder hos Agnes Henningsen. At forarges over hendes bøger er »en moralsk og snæverhjernet Reaktion«. Den form for moralsk snæverhjerne kender vi desværre stadig til i dag, når (stadig navnlig kvindelige) forfattere udråbes til ’navlepillende’, fordi de gør kunst af eget liv.