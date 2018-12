Tidligere talsmand for Det Svenske Akademi: Måske er mænd bare bedre til at klare den stressende magtkamp i institutioner som denne I denne uges 'Efter Bogen' fortsætter Carsten Andersen sin føljeton om intrigerne i Det Svenske Akademi

Jean-Claude Arnault er dømt for voldtægt. To gange. Sagen mod den fransksvenske kulturprofil har bragt Det Svenske Akademi på sammenbruddets rand. Nu skal han i fængsel i to et halvt år, men glem enhver tanke om, at roen nu sænker sig over Det Svenske Akademi.