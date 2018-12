Tryllekunst gør demens-fortælling til en livsbekræftende lille perle

FOR ABONNENTER

At alderdommen er det nye sort, lyder måske lovlig galgenhumoristisk, men på den anden side er det en vigtig bevægelse i tiden at betragte alderdommen med nye øjne. Demens er ikke kun et tragisk styrt ned i et uafvendeligt sort hul. Det er også en sidste livsfase, man som pårørende trods alt må prøve at få det bedste ud af.