Inger Wolfs ’En djævelsk plan’ har handling nok i sig til tre-fire krimier. Til gengæld er hændelserne ret usandsynlige

Egentlig indvilger helten og hovedpersonen, Christian Falk, bare i at lave en gerningsmandsprofil for politiet. En handikappet mand er fundet død i en swimmingpool, og politiet beder om hjælp. Han accepterer nølende, og herefter er det hans intention at koncentrere sig om sin kæreste, sit liv og en retssag i Sverige, hvor han skal aflægge vidnesbyrd som psykiater mod en pædofili-tiltalt.