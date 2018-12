6 hjerter og 1 hjerte på samme tid: Genudgivelse af Jørgen Leths mesterværk er en hån

Med genudgivelsen af Jørgen Leths ’Sportsdigte’, som i årevis har været udsolgt fra forlaget og uopstøvelig antikvarisk, lykkes det næsten for Gyldendal at forvandle et mesterværk til et makværk.