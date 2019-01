Omskæring, sex, lyst, magt, religion: Dansksomaliske Sofie Jama kommer vidt omkring i sin modige debutroman

Sofie Jamas stofrige debutroman, ’ Et andet menneske, et andet liv’, fortæller om flygtningens omkostninger ved at skulle omdanne hele sin tidligere identitet. Overvejende traditionelt fortalt, men modigt gjort.