Peter Mogensen: Vel er de bagkloge, men Lykketoft og Ellemann-Jensen kan deres kram

Afgørende nyt i bogen er nok Uffes klare melding om, at hvis han var blevet statsminister, ville han aldrig have samarbejdet med Dansk Folkeparti. Den politiske danmarkshistorie havde da været totalt anderledes.

Lad mig sige det straks: Lykketoft og Ellemann-Jensen kan deres kram. Og det bærer denne mursten af en samtalebog præg af. De to ældre herrer tager os med på en tour de force af analyser af diverse brændpunkter i verden, og har man behov for en opdatering på verdens gang fra nogen, der rent faktisk læser New York Times, the Economist og Financial Times hver dag, så køb denne bog.