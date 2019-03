Begejstringen forvandlede sig til et chok, da hendes novelle fik sit eget voldsomme liv online

Det var den lykkeligste dag i Kristen Roupenians liv, da hun fik sin novelle optaget i det prestigiøse The New Yorker, men så bad en veninde hende over en kop kaffe tage et kig på Twitter.

Som en litterær sensation. Sådan tog Kristen Roupenians forfatterkarriere sin begyndelse, da hendes novelle ’Cat Person’ blev trykt i The New Yorker i december 2017 og hurtigt gik viralt i den helt store skala, skabte ophidset debat og blev udråbt til at være det værk, der endelig satte ord på, hvad det vil sige at være en ung kvinde, der har sex med en, som man ikke har lyst til, men gør det, fordi man ikke føler, at det er o.k. at sige fra.