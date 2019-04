Rune Lykkeberg anbefaler: 3 lydbøger, der gjorde mig klogere på verdens sammenhæng

1. ’En folkefjende’ af Henrik Ibsen.

Foto: Pr-foto

»Jeg har altid haft svært ved at læse teater. Det virker for underligt at læse op for mig selv, og jeg mister fornemmelsen af de konkrete scener, som er det særlige ved dramatik, hvis jeg læser det som en roman. Så for nogle år siden købte jeg ’En folkefjende’ af Ibsen som lydbog på norsk og lyttede til den, mens jeg gik ture på Vesterbro. Det var en vidunderlig oplevelse, karaktererne blev til stemmer, og dramaet blev virkeligt i hovedet på mig«.





2. ’Frode – og alle de andre rødder’af Ole Lund Kirkegaard

Foto: Pr-foto

»Lige fra jeg var barn, har jeg elsket lille Dille i ’Frode – og alle de andre rødder’, som sgu ikke kan lade være med at bande, og hr. Storm, som hader mad og børn og bliver rasende, hvis man kalder den gyselige kasse, han bor i, for et hus. Men det var først, da jeg selv fik børn, og vi hørte det sammen igen og igen som lydbog suverænt læst op af Flemming Quist Møller, at jeg fattede, hvordan alle personerne bliver til karakter gennem de afsindige ord, de bruger«.





3. Gunnar Ekelöf i Sveriges Radio 1958-66

Foto: Borgstrøm Harald Gunnar Ekelöf, digter. Død pol. 17-03-68

»Gunnar Ekelöf er en for mig gådefuldt genial digter. Der er noget utilnærmeligt, men også overvældende nærværende i hans digte. Da vi for nogle år siden besøgte hans hjem i Sigtuna, købte jeg nogle optagelser med ham fra Sveriges Radio på kassettebånd. Pludselig kunne vi høre den døde digter læse op i bilen på vej hjem. Det blev ikke oplevet som en luksus for alle passagerer i bilen. Men for mig var det fantastisk«.