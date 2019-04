Krimikongen slår til igen: Michael Connelly leverer atter en sofistikeret og spændende krimi

Sådan cirka halvvejs inde i Michael Connellys nye krimi på dansk, ’Mørkets ridder’, kapitlerne 25 til 28, får vi som en æske inden i andre overdådige æsker rent en passant en lille afsluttet mordhistorie, som snildt opklares ved kløgt og kækhed af Renée Ballard.

Boganmeldelse









Michael Connelly: Mørkets ridder.Oversat af Line Beck Rasmussen. Klim, 335 sider, 299,95 kroner. Udkommer 5. april



Ballard er den halvpolynesiske, surferglade, ganske selvstændige og selvsikre kriminalassistent, vi mødte første gang i ’Nathold’ i 2017. Udsat for sexchikane og mobbet af kolleger er hun også her på natholdet for LAPD, populært blandt pansere kaldet for midnatsforestillingen. En arbejdsplads, som også engang var Harry Boschs, og som aldrig sover, fordi kriminaliteten aldrig slumrer i denne millionby med Hollywood som midtpunkt.

Pensionisten Bosch, der har været den gennemgående karakter i Connellys forfatterskab siden debuten, ’Det sorte ekko’ fra 1992, er nu som bekendt fra hans forrige bog ’To slags sandhed’ frivillig strisser ude i forstaden San Fernando, og her undersøger han en gammel sag, som han har personlige strenge til.

Den 15-årige Daisy Clayton er stukket af hjemmefra, og fra sin narkomor, som midlertidigt bor hos Bosch, dernæst bestialsk myrdet og smidt i en skraldespand. Og minsandten om Bosch ikke støder ind i Ballard, som pø om pø synes som en slags reservedatter for ham i deres fælles korstog. Mod alle de bøse mænd og kvinder, som – just som i Raymond Chandlers dage – sejler op og ned ad boulevarderne i deres enormt store amerikanske limousiner eller elegante potensforlængende europæiske sportsvogne.

Det er altid en fryd og fornøjelse at kaste sig ind i en krimi af Connelly

Blød nougat og blonde kjoler

Det er altid en fryd og fornøjelse at kaste sig ind i en krimi af Connelly. Sofistikeret stil og raffineret sprog, sagte, douce og senromantisk som Nat King Coles stemme, blød nougat og blondekjoler. Så pludselig barsk og brutal som en stilethæl i øjet eller et bugskud i en baggård. Og altid velresearchet ned i mindste detaljer omkring forensisk videnskab, politiets rutiner og retsmaskineriets lovregler.

Og så igen er det jo Los Angeles, som er den monstrøse hovedperson; syv forstæder, som søger et centrum; en metropol, stinkende og udflydende som en moden camembert. Samt yderst aktuelt er historie og plot farvet af en tid, hvor latente og manifeste voldtægter mellem mænd og kvinder kommer op til overfladen under betegnelsen #MeToo.

Så gå i gang med ’Mørkets ridder’, men hold øje, hvor du sætter eller lægger dig, for du flytter dig helt sikkert ikke før sidste spænding og sidste punktum.