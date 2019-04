Erotika i E-toget mod Køge: »Jeg nappede i hans læber som et sultent dyr i en bøf«

Hvordan er det at gå med en gyser i ørerne helt alene i mørket på Amager Fælled, og hvordan er det at følge en liderlig escortpiges eskapader, mens man sidder i et S-tog?

Opgaven er klar, da jeg en solrig forårseftermiddag stiger på E-toget mod Køge på Vesterport Station. Jeg skal sidde i et tog og lytte til en erotisk lydbog og så ellers bare se, hvad der sker. Ikke det store, er min første indskydelse, men lad os nu se.

Foto: Lovebooks

Jeg har på forhånd smuglyttet til ’Calendar Girl 2’ af Audrey Carlan på bibliotekernes lydbogskartotek eReolen og udvalgt den som lydbogen, jeg vil høre på turen. Og nej, ’Calendar Girl 1’ kunne jeg ikke finde. Markedet for erotisk litteratur er også svært at finde rundt i, vil jeg sige. Det er en sand jungle af lilla og lyserøde forsider med changerende stof, halvt afklædte kroppe og titler som ’Tag mig’, ’Et farligt spil’ og den slags, men jeg kan læse, at ’Calendar Girl’-serien har ligget nummer et på The New York Times’ bestsellerliste, så et eller andet må den kunne.

»Hans læber rørte blidt mine, før han sugede på min underlæbe og lod sin tunge løbe hen over det følsomme område«, hører jeg, kort efter at vi er kørt fra Dybbølsbro Station, og en ældre dame har sat sig ved siden af mig og placeret sin stok i sit skød.

I cykelvognen klemmer jeg min cykel ind i en af holderne og sætter mig på et ledigt sæde. Skråt over for mig sidder en ung kvinde med ternet jakke, stramme sorte bukser og hvide sko. Vi får kortvarigt øjenkontakt, idet jeg sætter mig ned, men jeg skynder mig at finde mine høretelefoner frem, sætte ’Calendar Girl 2’ på og rette blikket ud ad vinduet.

Ikke noget seksuelt ...

Bogserien handler om Mia Saunders, en smuk og selvstændig ung kvinde fra Las Vegas, der finder ud af, at hendes far har opbygget sig en enorm spillegæld. For at redde familien ser Mia ingen anden udvej end at tage jobbet som eksklusiv escortpige i sin tantes firma, Exquisite Escorts, og i løbet af et år skrabe den million dollars, faren skylder, sammen.

I 12 bøger – en for hver måned – bliver hun sendt ud til forskellige rigmænd, der heldigvis alle er lækre og veltrænede. I princippet skal hun blot være sammen med dem, ikke noget seksuelt, men spørgsmålet er selvfølgelig, om hun kan holde drifterne i ro og trusserne på.

Et godt gæt: Det kan hun ikke.

I ’Calendar Girl 2’ er Mia i Seattle for at agere muse for en berømt fransk kunstner ved navn Alec Dubois. Og det begynder dårligt.

Da hun er ankommet til hans atelier, der summer af nøgne modeller og tjenstvillige assistenter, sniger kunstneren sig ind på hende, hvisker i hendes øre og kysser hende i nakken. Hun bliver forståeligt nok temmelig bestyrtet og forsøger at vriste sig løs, men falder over et lærred og forstuver sin ankel. Pinligt. Heldigvis er Alec »gudesmuk«, lidt ligesom Ben Affleck, »bare meget mere sexet«, og han tager sig godt af sin tilskadekomne muse.

Jeg vil smage din skønhed på min tunge Fra ’Calendar Girl 2’

»Han nåede ikke længere, før jeg greb ham om nakken og trak ham endnu tættere ind til mig. Mine fingre gravede sig ind i hans hår. Da jeg nåede frem til en hårelastik, kunne jeg ikke leve med den. Jeg rev i den hårelastik, til den knækkede, og tykt, citrusduftende hår faldt i bølger omkring mine kinder og indhyllede vores kys. Alec holdt om min hage og drejede mit hoved til side, lod sin tunge glide ind og ud, mens han følte sig frem for at lære, hvad der virkede for mig, hvad der fik mig til at stønne og bide. Og det gjorde jeg, bed, altså. Jeg nappede i hans læber som et sultent dyr i en bøf«.

Kvalme ved Karlslunde

Jeg ser rundt i kupeen og møder igen den unge kvindes blik skråt over for mig. Hun har mørk makeup om øjnene og har også taget høretelefoner i ørerne.

»Jeg vil smage din skønhed på min tunge. Hans øjne blev mørke, målrettede. Som en jaguar skød han sine skuldre i position, og netop som jeg bøjede hovedet for at se hans smukke krop mellem mine ben, slog han til. Hurtig som et lyn. Hans mund var på mig, hans tunge dybt i mig. Åh gud, skreg jeg og greb om hans hoved«.

Men før jeg ordentligt kunne nyde at have hans tykke fingre præcis der, hvor jeg gerne ville have dem, trak han dem ud igen. Men jeg kom ikke til at vente længe Fra ’Calendar Girl 2’

Den unge kvinde med den ternede jakke rejser sig op og stiger af, og et sted imellem Greve og Karlslunde kan jeg mærke en kvalme stige op i min hals. Om det er på grund af lydbogens dårlige sprog – »det skurrer i min underbevidsthed« for eksempel, det kan man simpelthen ikke sige – om det er, fordi sexscenen eskalerer temmelig voldsomt, og jeg er mere puritansk, end jeg troede, eller om det bare skyldes, at jeg sidder omvendt af kørselsretningen, det ved jeg ikke.

Jeg prøver at kigge langt ud i horisonten. Det hjælper.

»Alec tog sine fingre i brug. En tommelfinger gned rundt om min orgasmeknap, mens hans tunge udforskede min varme«.

Den ældre dame ved siden af mig rejser sig. Hun vil hellere sidde, så hun kan se sin veninde og sin ven, der sidder på sæderne bag os.

Men i samme øjeblik, hun stiller sig op, går der en rystelse igennem toget, hun får overbalance og må gribe fat om mit knæ.

»Jeg vil mæske mig i din sødme, indtil jeg smager din fløde, cheri. Uden videre forberedelse stak han to fingre op i mig. Jeg stønnede. Endelig. Men før jeg ordentligt kunne nyde at have hans tykke fingre præcis der, hvor jeg gerne ville have dem, trak han dem ud igen. Men jeg kom ikke til at vente længe«.

Damen, der nu sidder direkte over for mig, ser på mig. Hun griner undskyldende:

»Det var ikke, fordi jeg ville i kontakt med dig«.

Det overhører hendes veninde og råber over min skulder:

»Hold da op, Jytte, vi kender dig«.

Audrey Carlan: ’Calendar Girl 2’, oversat af Lotte Follin og indlæst af Thea Boel Gjerum, Lindhardt og Ringhof.

Gys på Amager Fælled: »Risikoen for at blive overfaldet er uendelig lille, griner jeg igen for mig selv. Haha«

Klokken er 21.47, og det ville være noget vrøvl at skrive, at der er fuldstændig mørkt på Amager Fælled. Det er det ikke. Himlen er ikke sort, snarere en slags støvet lilla. Den smalle sti lyser næsten hvidt op. Træerne, der står til begge sider med forvredne arme og bøjer sig ind over mig, er derimod helt mørke.

Jeg kan høre gruset knaset under mine fødder. Og mit eget åndedræt.

Og så kan jeg høre C.J. Tudors anden krimi ’Dengang Annie Thorne forsvandt’, som jeg har i ørerne som lydbog. Bogen handler om skolelæreren Joe Thorne. Da han var barn, forsvandt hans søster Annie. Godt nok vendte hun tilbage efter 48 timer, men hun var ikke længere den samme. Noget ved hende var forandret.

Hvis der kommer nogen bag mig

Bogen begynder, da Joe finder ud af, at det, der skete for hans søster, nu sker igen, og derfor ser sig nødsaget til at vende tilbage til sin barndomsby Arnhill.

Eller, det passer ikke helt, bogen begynder faktisk med, at politimændene Gary og Cheryl banker på døren til et mistænkeligt stille hus i den engelske provinsby. Selvfølgelig er der ingen, der åbner.