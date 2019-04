Indlæseren af 600 lydbøger anbefaler: 3 lytteoplevelser, der kan noget ud over det sædvanlige

Githa Lehrmann har i mere end 40 år indlæst over 600 lydbøger. Her anbefaler hun tre af sine egne favoritter: historien om en døende kvinde, en smuk og grusom oplæsning af Tove Ditlevsen og Ellen Hillingsøs smukke formidling af Michelle Obamas ord.

»At få muligheden for at anbefale tre lydbøger i denne udgave af Politiken Bøger og så ikke nævne en af mine egne indlæsninger – det er umuligt for mig. Men når man som jeg har indlæst lydbøger i 40 år, og mere end 600 af slagsen, så er det svært at fremhæve en enkelt. Nu gør jeg det alligevel – nævner en ud af de mange, mange vidunderlige bøger, jeg har indlæst:«

1. »For ikke så længe siden indlæste jeg ’Kvinden ved 1000 grader’ af Hallgrimur Helgason. En vanvittig morsom, rå og rørende fortælling om en døende kvinde, der tænker tilbage på det levede liv, samtidig med at hun surfer rundt på nettet, hacker sig ind i sine børns liv og laver falske profiler på Facebook. Jeg lo og græd, mens jeg indlæste den, selvsagt når mikrofonen var lukket, og ordene efterfølgende kom snigende ind på mig«.













2. »Grete Tulinius er en af de indlæsere, som jeg har fulgt hele mit arbejdsliv. Hun har formodentlig lige så mange indlæsninger af bøger bag sig, som jeg har, og har lavet fremragende speaks til mange tv-programmer. Hendes indlæsning af Tove Ditlevsens ’For Barnets Skyld’ er smuk og grum – og det er en fremragende tekst«.

















3.»Michelle Obamas biografi ’Min Historie’ er interessant læsning – et personligt og reflekteret indblik i USA’s tidligere førstedames liv. Og Ellen Hillingsøs smukke sprog og mørke røst er en gave til ordene«.