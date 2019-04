Retsmediciner sviner afdøde kolleger til i ny bog: Han stikker kniven ind, også i sine egne

Han går under huden på folk. I bogstaveligste forstand. For Jørgen Lange Thomsen er retsmediciner og har i snart 50 år sat skalpel og kraftigere værktøj i personer, der er døde under mystiske, ofte kriminelle omstændigheder. Som en dødens detektiv er han den, der kan give politiet afgørende oplysninger ikke bare om dødsårsag, men også detaljer om, hvordan den afdøde er ombragt, og om personen selv.

Jørgen Lange Thomsen: Liv og død. Gyldendal, 202 sider, 300 kroner

Jørgen Lange Thomsen, netop fyldt 75, er en markant person i de retsmedicinske kredse, ikke bare herhjemme. Han har arbejdet som retsmediciner mange steder i verden, blandt andet med at identificere ofre efter katastrofer som f.eks. tsunamien i Asien i 2004, terrorangrebet i USA 11. september 2001 og krigene på Balkan.

Det er nu en række danske sager, Jørgen Lange Thomsen lægger frem i bogen ’Liv og død’ med den ildevarslende undertitel ’En retsmediciner ser alt’. Han skriver sig igennem de 11 cases på en enkel og ikke specielt blodig måde. Vi kan selvfølgelig læse ned i visse detaljer, hvordan man gennemfører en obduktion.

Da hunden blev aflivet, fandt man hans øre i dens mavesæk

Men det er offerets historie, der interesserer ham, og som han giver videre ud fra sagens oplysninger og hans egen medicinske viden samt lidt sympatisk medleven. Og tydeligvis med et ønske om at give læseren et indtryk af, hvor mange sørgelige liv der leves derude – og hvordan nogle af dem ender både temmelig tilfældigt og brat.

Kun et par mord

Det er således ikke en halv snes hardcore forbrydelser med lemlæstede lig og andre rædselsdetaljer, Jørgen Lange Thomsen har valgt ud i sin lange portefølje af sager. Faktisk er kun et par af sagerne mord, begået i jalousi eller druk. Eller begge dele.

Til gengæld får vi historien om den dødfundne særling og alkoholiker, der viser sig at være død, fordi han endelig og for brat var holdt op med at drikke, hvilket førte til en dødelig forgiftning. Eller den veltrænede mand, der døde af en tumor i hjernen og havde ligget så længe i sit hus, at hans schæferhund var begyndt at spise af ham. Da hunden blev aflivet, fandt man hans øre i dens mavesæk.

For ikke at tale om manden, der blev fundet død under en gadelygte. Det var ikke umiddelbart til at se, hvad dødsårsagen var. Men retsmedicineren opdagede en fure om hans hals, og det viste sig, at manden ville begå selvmord. Han var kravlet op i lygtepælen og havde snøret en ledning om den og sin hals. Men da han gav slip på livet, knækkede ledningen. I faldet mod stenbroen blev hans hovedpulsåre dog revet over, så hans forehavende lykkedes alligevel.

Kuglegrillen

Historierne fortæller altså, at der ikke altid ligger en forbrydelse bag fundet af en død person. Men også, at det ikke kun er afsjælede legemer, retsmedicineren beskæftiger sig med. En del af arbejdet består i at undersøge ofre, f.eks. for voldtægt.

Eller – som det beskrives i et afsnit med den forståelige titel ’Der var stille på Retsmedicinsk Institut’ – obduktion af en mor og hendes to mindre børn, der alle var døde under i første omgang uforklarlige omstændigheder. Det viste sig, at moderen havde tætnet alle åbninger i lejligheden, bedøvet sine børn med stesolid og derefter tændt en kuglegrill indendørs.

Her benytter han blandt andet lejligheden til, helt uden begrundelse, at karakterisere en række navngivne danske retsmedicineres faglige og personlige habitus

Jørgen Lange Thomsen skriver i en række små afsnit undervejs om retsmedicinens historiske udvikling, både internationalt og herhjemme. Her benytter han blandt andet lejligheden til, helt uden begrundelse, at karakterisere en række navngivne danske retsmedicineres faglige og personlige habitus.

Lange Thomsen stikker skalpellen i tidligere kolleger og chefer, der får et par nedladende ord med på vejen, helt uden dokumentation, og uden at de har mulighed for at svare igen. De pågældende er nemlig alle døde. De få nulevende, der nævnes, forholder Lange Thomsen sig helt neutralt til. Det virker ganske usmageligt. Og helt unødvendigt.