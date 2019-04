Topkarakter til trætheds-essay: Peter Handke er en af de største udi kunsten at male billeder med sproget

FOR ABONNENTER

Peter Handkes essay om trætheden kunne lige såvel hedde ’Om at elske og at arbejde’, for det er det, det handler om. De to ting, der, hvis man skal tro Freud, skal fungere, hvis et menneskeliv skal fungere. Handke skriver om arbejdets og kærlighedens træthed. Begge kan være onde, begge kan være velsignede.