Nazila Kivi: Giver det at være offer ret til at begå overgreb?

Man skal vælge sine kampe med omhu, siger man. Men hvordan vælger man, hvornår en kamp er værd at kæmpe, og hvornår modparten bare skal ignoreres, ligefrem fryses ude? Det er et emne, som den newyorkske forfatter Sarah Schulman kan gøre os klogere på.

Det er ikke for ingenting, at Sarah Schulman har vundet op til flere priser for mest oversete forfatter i sit eget hjemland. Selv nu, hvor hun har gæstet København og talt på blandt andet Københavns Universitet, forbliver hun relativt ukendt. Ved en søgning på biblioteket kommer ikke en eneste af hendes tæt ved tyve udgivelser siden 1980’erne frem.