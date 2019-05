Nye detaljer om mystikomgærdede Harper Lees true crime-roman er dukket op

Den berømte forfatter var optaget af en præst, der var mistænkt for mord på to af sine koner, sin bror, sin nevø, en nabo og en af sine steddøtre. Nu er en mappe fyldt med hendes researchpapirer, der skulle danne grundlag for en roman om sagerne, dukket op.

Et nyt kapitel om den mystikomgærdede afdøde forfatter Harper Lee er kommet for dagens lys.

I et dødsbo efter advokaten Tom Radney har hans efterladte fundet begyndelsen til en true crime-roman med titlen ’The Reverend’, som sydstatsforfatteren brugte år på at researche til – og som Radney spillede en stor rolle i.

Sagen er en hårrejsende beretning om en voodoodyrkende baptistpræst, der var mistænkt for mord på to af sine koner, sin bror, sin nevø, sin nabo og sin steddatter.

En præst, der sørgede for at tegne kostbare livsforsikringer på ofrene kort før deres død, så han tjente en halv million dollars på dem. En præst, der blev skudt ned, få minutter efter at han havde holdt en tale ved sin steddatters grav – af hendes onkel.

En spektakulær sag, der aldrig blev blotlagt af rettens vej, og en sag, som Harper Lee interesserede sig for i årtier, hvor hun interviewede politi og pårørende og læste retsdokumenter.

Mappe med interviews og noter

Advokaten Radney, der i sin tid var præstens forsvarer, hjalp forfatteren med at samle dokumentation til hendes planlagte roman om hændelserne og overlod sin mappe med alt materialet i hendes varetægt. Indtil for nylig, da mappen blev leveret tilbage til Radneys datter; nu er den blevet et omdrejningspunkt i en ny bog om Harper Lees romanplan, skrevet af forfatteren Casey Cep.

Harper Lee havde også delt et udkast til sin bog med Radney, nemlig ’The Reverend’s kapitel 1 på fire sider og med noter i marginen og klips i hjørnet. Om Harper Lee skrev mere, vil vi ikke få at vide.

Måske kom hun aldrig videre på grund af sit alkoholmisbrug og sin skriveblokering, måske ligger der et færdigt manuskript forseglet et sted.

For forfatteren til Pulitzerpris-vinderromanen ’Dræb ikke en sangfugl’ levede indtil sin død i 2016 et liv uden for offentlighedens søgelys og sørgede for, at hendes efterladte papirer og genstande forblev private.