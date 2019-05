Læst i Frankrig: Pamflet sætter ild i Macron-kritikken. Er den franske præsident valgt - eller bare udvalgt?

FOR ABONNENTER

I Paris har den politiske jagtsæson efterhånden stået på i det meste af et halvt år. Storvildtet som alle er ude efter? Præsidenten. Emmanuel Macron er under beskydning fra alle leder og kanter; fra De Gule Veste, der anklager ham for at føre en politik til gavn for de rige, til de grønne, som nedsabler ham for regeringens manglende økologiske ambitioner.