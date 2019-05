Kommentar: Det Danske Akademi stillede et usædvanlig dumt spørgsmål. Alle svarede da også bare 'nej'

Har litteraturen en politisk forpligtelse, lød spørgsmålet til et offentligt debatarrangement. Hvad med at stille nogle mere frugtbare spørgsmål, skriver Mikkel Krause Frantzen i denne kommentar.

Det Danske Akademi holdt et offentligt debatarrangement forleden. De havde inviteret nogle forfattere og akademikere under overskriften: ’Har litteraturen en politisk forpligtelse?’. Jeg ved ikke, hvad de snakkede om til mødet, jeg var der ikke, men spørgsmålet er usædvanlig dumt. Jeg hørte da også, at alle de tilstedeværende bare havde svaret nej.