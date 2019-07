En kvinde i fuldt format: Bog om en af kvindesagens og Politikens pionerer er pragtfuld

Lone Rünitz’ værk om Ellen Hørup er stort set en forrygende læseoplevelse og et storslået møde med en kvinde, som man næsten er glad for ikke at have mødt, for så var man faldet for hende, og så havde vi haft balladen.