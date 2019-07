Stærkt bidrag til kønsdebatten: ’Med hjertet & kussen i laser’ er en skarp analyse af kvindens rolle i samfundet

FOR ABONNENTER

»Lad os afskaffe privatlivet«, skrev Suzanne Brøgger i sin debut, ’Fri os fra kærligheden’, i 1973. Da jeg mødte det diktum, reagerede jeg med mistro. Noget i mig gjorde modstand, jeg havde på fornemmelsen, at jeg stod over for en invasion, at nogen ville tvinge mig til at trække et par imaginære gardiner til side.