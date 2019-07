Censur: Ingen ved tilsyneladende, hvem der fjernede ordet 'Kurdistan' i oversættelsen af kendt forfatters bog

Et tyrkisk forlag medgiver, at der er fejl i oversættelsen af Paulo Coelhos ’Elleve minutter’ og trækker bogen tilbage.

38 gange siden 2004 er den brasilianske forfatter Paulo Coelhos roman ’Onze Minutos’ blev trykt i en tyrkisk oversættelse. Og hver gang er den blev sendt ud til boghandlere og læsere med en linje, der ændrer indholdet i forfatterens tekst.

Paulo Coelho, der skriver på portugisisk, skrev oprindelig, at en kvinde gik ind på en café og opdagede, at kurderne kom fra Kurdistan, et ikkeeksisterende land, der nu er delt mellem Tyrkiet og Irak. Men i den tyrkiske oversættelse er ordet ’Kurdistan’ fjernet. I stedet har der hidtil stået, at kurderne levede i Mellemøsten.

Nu har læsere gjort forlaget opmærksom på, at Coelhos originale tekst er ændret på en måde, som i lyset af den mangeårige konflikt mellem den kurdiske befolkning og Tyrkiets regering må opfattes som politisk censur.

Det tyrkiske forlag Cans ejer, Can Öz, har ifølge avisen The Guardian reageret ved at trække bogen tilbage, love at rette fejlen og skrive på Twitter, at han ikke ved, hvordan fejlen er opstået:

»Jeg ved ikke, hvem der er ansvarlig for forskellen mellem originalen og de oversatte versioner. Vores udgave er meget gammel. Men en forlægger har ikke ret til at ændre teksten, som de vil«.

Det var Saadet Özen, som oprindelig oversatte Paulo Coelhos fortælling. Heller ikke hun ved, hvordan fejlen er opstået, har hun skrevet på Twitter. Hun er dog sikker på, at det ikke var hendes beslutning at udelade Kurdistan og har ifølge The Guardian nævnt eksempler på andre tekster, hvor hun har refereret til Kurdistan i sine oversættelser.

»At oversætte går altid hånd i hånd med at fortolke, men censur fra min side er udelukket. Det har jeg aldrig gået ind for«, skal Saadet Özen have skrevet på Twitter.

Forlægger Can Öz støtter oversætterens udmelding og mener, at hun er uden skyld i fejlen.

»Der er utvivlsomt sket en indblanding på et redaktionelt plan«, siger han.

’Onze Minutos’ udkom i Brasilien i 2003 og samme år i Danmark med titlen ’Elleve minutter’. Paulo Coelhos mest kendte bog er ’Alkymisten’.