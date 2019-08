Dødsfald på Molslinjen og gendarmer i Frankrig: Sara Bouchets effektive thriller går Marcel Proust i bedene

FOR ABONNENTER

Karl er lykkelig gift, gået på pension og over sin bedste alder, da han på Molslinien mellem Jylland og Sjælland falder om og dør. Skæbnen kan være en skælm og slå til, når du mindst venter det. Sådan er menneskets lod nu engang med hjerter, der pludselig kan gå i stå. Humlen er imidlertid, at Karl slet ikke skulle være på færgen, men derimod et sted i sin bil på vej til Loire-dalen, hvor hans hustru igennem 33 år, Susanne, med en karriere i hotelbranchen, venter i deres faldefærdige hus, som med tid og flid skal ombygges til en form for gæstgiveri.