En grov spøg: Irsk forfatter troede, han havde fået Nobelprisen i litteratur

I dag bliver David Cornwell 88. De fleste kender ham bedre som John le Carré. Han er på vej med sin 25. roman, og få kan som den britiske forfatter få medierne til at slå på tromme for sine udgivelser. The Guardian har i anledning af udgivelsen sat den irske forfatter John Banville sammen med John le Carré for at tale om den nye roman, som på dansk hedder ’Fri agent’ og på engelsk har den mere dynamiske titel ’Agent Running in the Field’.