Forfatter skriver opera om et stakkels, forelsket hjerte: »Det er et luksusproblem at tale om den romantiske kærlighed i disse tider«

Menneskets grundvilkår har ikke ændret sig spor de sidste par tusinde år. Det mener forfatter Cia Rinne, der er aktuel med librettoen til operaen ’Liebestod’, hvor kærligheden er under anklage for dens forbrydelse mod et uskyldigt hjerte.

Det var allerede i vores mailkorrespondance, at jeg fik indtrykket af, at grænser og nationalitet er flydende begreber i den finlandssvenske forfatter, Cia Rinnes, bevidsthed. Her signerede hun nemlig sine svar på mine henvendelser med først »kærlig hilsen fra Marseille, Cia« og to dage efter »Kærlig hilsen (fra Brooklyn), Cia«. Da jeg forinden havde været i dialog med hendes danske forlægger, skrev han desuden, at Cia Rinne ville være på togrejse hele den følgende dag, så det ville være et godt tidspunkt at kontakte hende på.