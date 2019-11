Ny litteraturfestival hylder farvede forfatterskaber

FOR ABONNENTER

Litteraturfestival. For Maya Acharya og Elisabeth Bruun Gullach er et kendetegn ved god litteratur, at den formår at vække genkendelse hos læseren i mødet med en karakters indre følelsesliv. På den måde har man mulighed for at se sig selv spejlet i litteraturen og finde trøst i, at andre har været igennem de udfordringer, man selv står over for.