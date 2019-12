Det går over stok og sten, når Søren Mørch præsenterer 61 utilsigtede hændelser, der har formet verden, som vi kender den

Anmeldelser

Det skrev vi om bind 1 og bind 2

’Store forandringer – 61 fortællinger om, hvordan verden blev moderne’ (marts 2009)

»Det er let at blive irriteret på Søren Mørch, især fordi han omfatter andre udlægninger af historien end hans egen med en helt unødvendig arrogance. Han udnævner folk, der er uenige med hans syn på moderne naturvidenskab, til fjolser, landsbytosser og plattenslagere. Det kunne give det indtryk, at han søgte at forenkle tingene, men det forholder sig faktisk omvendt. Han har et veludviklet blik for historiens kompleksitet, og når bogen er bedst, kombinerer han en tilsyneladende ligefrem og let historiefortælling med en stor refleksiv dybde«.

’Vældige ting – 63 fortællinger om verden, som den er’ (oktober 2009)

»Bogen har to egenskaber, der begge fremkalder omtanke: Den er både irriterende og generøs. Det irriterer, at læseren uformidlet bliver ført og frem og tilbage mellem temaer, århundreder og lande, uden at forfatteren har ulejliget sig med at udstikke en ruteplan. Denne selvbevidste nonchalance truer hele tiden med at slå over i udisciplineret snakkesalighed. Fokus vakler nogle steder, og der er – især set fra et videnskabshistorisk synspunkt – masser at være uenig i. Men alt dette tilgiver man den dygtige fortæller Søren Mørch, fordi han gavmildt leverer den ene skærpede pointe efter den anden hentet ud af et helt livs begavet beskæftigelse med fortiden«.

5 hjerter

Politiken begyndte først at give hjerter til bøger i august 2009.

Vis mere