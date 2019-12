Kontroversiel nobelprisvinder afviser journalister: »Jeg foretrækker anonymt toiletpapir frem for jeres tomme spørgsmål«

Automatisk oplæsning Beta

»Det er et meget kompliceret spørgsmål, og det vil tage lang tid at svare på. Jeg tror ikke, dette er det rigtige forum til det«.

Sådan lød de afvisende ord i følge Svenska Dagbladet fra forfatter Peter Handke, der fredag fejrede sin 77 års fødselsdag ved at stille op til pressemøde kl. 13 i Börshuset i Stockholm. Han og forfatterkollegaen polske Olga Tokarczuk er begge rejst til den svenske hovedstad, hvor de skal modtage Nobelprisen i Litteratur for 2018 og 2019 ved prisuddelingen 10. december.

Har forsvaret Milosevic

Da det i oktober blev offentliggjort, at østrigeren skulle modtage hæderen, udløste det straks voldsom kritik. Handke har nemlig skildret krigen i Eksjugoslavien fra serbernes synspunkt og stillet spørgsmål ved, om det nu var et folkedrab, da 7.000 muslimske mænd og drenge blev henrettet af serbiske tropper i byen Srebenica i 1995. Desuden har han offentligt forsvaret den krigsforbryderanklagede Slobodan Milosevic, som han mente blev uretfærdigt behandlet, og hvis begravelse i 2006 han deltog i. Så sent som i mandags forlod et midlertidigt nobelpriskomité-medlem forsamlingen i protest mod Handkes pris.

Ingen holdninger

Siden Handke blev offentliggjort som modtager af Nobelprisen i Litteratur 2019, har han kun givet ganske få interviews, men i dag stillede han altså op foran mere end 100 internationale journalister ved et pressemøde. Det kom der nu ikke meget ud af. For lige så hurtigt som spørgsmålene kom til at handle om kritikken, lige så hurtig var Handke til at affærdige dem.

Og ifølge nyhedsbureauet TT lød det blot fra Handke:

»Jeg har ingen holdninger til krigen i Jugoslavien. Jeg har ingen holdninger. Jeg kan lide litteratur, ikke holdninger«.

Det fik dog ikke stoppet de fremmødte journalister, og Handke blev ifølge Dagens Nyheter mere og mere irriteret og refererede til et brev, han havde modtaget som protest, efter det blev offentliggjort, at han ville få tildelt verdens mest prestigefyldte litteraturpris. Et anonymt brev, der blot indeholdt toiletpapir med en slags ’kaligrafi’ af afføring.

»Til jer, der stiller de her spørgsmål vil jeg sige, at jeg foretrækker anonymt toiletpapir frem for jeres tomme spørgsmål«.

I protest mod, at Handke tildeles nobelprisen i Litteratur, er der planlagt demonstrationer på flere pladser rundt om i Stockholm tirsdag i forbindelse med Nobelprisfesten. Akademimedlemmet Peter Englund har desuden meddelt, at han ikke deltager i festen - ligeledes i protest mod Handkes tildeling.