Uro fortsætter: To medlemmer forlader nobelpriskomité i protest

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Siden i går er det eksterne udvalg, der skulle give ro til den kriseramte svenske nobelpriskomité, gået fra fem til tre medlemmer.

Først meldte forfatter og journalist Kristoffer Leandoer sig ud, i protest mod at arbejdet med at reformere nobelpriskomiteen gik for langsomt.

Komiteen, der har været udsat for massiv kritik for både nepotisme og for at holde hånden over en nu dømt seksualforbryder, undlod i 2018 at uddele Nobelprisen i Litteratur og arbejdede i stedet på at få ro i Det Svenske Akademi, hvor permanente medlemmer på stribe meldte sig ud i protest mod hinanden.

Må ikke udtale sig

For at få styr på tropperne og for at genoprette en form for tillid til komiteens arbejde blev de fem eksterne medlemmer tilbudt at være med til at uddele Nobelprisen i Litteratur i årene 2018, 2019 og 2020, mens reformarbejdet stod på.

I år blev priserne for 2018 og 2019 uddelt, men næste år tyder det altså på at blive en decimeret støttegruppe, som er med til at uddele prisen.

Præcis hvorfor Leandoer går, er uvist, fordi han har skrevet under på ikke at udtale sig – noget, han kalder »måske det dummeste, jeg har gjort i hele mit liv«.

Alligevel kommer der lidt ud:

»Akademiet og jeg har forskellige tidsopfattelser. Et år er aldeles lang tid i mit liv og alt for kort tid i Akademiets«, siger han til det svenske nyhedsbureau TT.

Går på grund af Handke

Siden meldte forfatter og oversætter Gun-Britt Sundström sig ud, i protest mod at Nobelprisen i Litteratur i år blev tildelt den østrigske forfatter Peter Handke, som meget kontrversielt stod på serbernes side under krigen på Balkan i 1990’erne.

»Valget af 2019’s prismodtager er ikke bare valget af en forfatterskab, men også både inden for og uden for Akademiet blevet tolket som den position, at litteraturen står over politikken. Den ideologi er ikke min«, siger hun i et indlæg i Dagens Nyheter.