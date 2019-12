Verdenskendt boghandel i Portugal gør det: Skal bogbutikker tage entré for at overleve?

Der findes allerede boghandler, som man skal løse billet for at træde ind i. Og måske er det fremtiden for branchen.

Den verdenskendte boghandel Livraria Lello, der ligger i Porto, Portugal, gør det allerede. Tager entré.

De tager fem euro i adgangsbillet, som man så får trukket fra et eventuelt køb.

I bogbutikken Bunkitsu, der ligger i Tokyo, tager de 1.500 yen svarende til cirka 95 danske kroner.

Til gengæld får man så kaffe og grøn te ad libitum, adgang til læseområde med nøje udvalgte titler, kyndig vejledning og mulighed for bare at hænge ud og kigge i bøger hele dagen.

Herhjemme er der også eksempler på kombinerede bogcaféer og butikker som Café Pyt i Sydhavnen og Brøg Litteraturbar.

For det er ikke nogen hemmelighed, at internettet har gjort det svært at være en fysisk boghandel. De kan simpelthen ikke konkurrere med priserne.

Hvis bogbutikker skal drives af andet end hjerteblod eller på hobbybasis, skal der tænkes i alternative forretningsstrategier.

Det er i hvert fald det, Howard Fishman skriver i en kommentar i The New Yorker.

Han mener ikke, at butikker kan forlade sig på bogshopperes vilje til at støtte dem, når det både er billigere og nemmere at sidde i sofahjørnet derhjemme og købe sine bøger over nettet.